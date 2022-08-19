«Потому что Пенза»: на проспекте Строителей снова появился провал

19.08.2022 | 20:55

На проспекте Строителей рядом с торговым центром «Олимп» в очередной раз подмыло грунт. Дыра пока еще небольшого диаметра, но никто не даст гарантии, что она не увеличится. Коммунальные сотрудники установили предупреждающее ограждение, но оно сбито машиной и лежит на боку.

«Бардак, потому что это Пенза!» - заявила прохожая.

Постоянные проблемы со сточной системой обсуждали всем городом. Ремонт помогал лишь на короткий период. В итоге проложили параллельную ветку, когда поняли, что нужны кардинальные меры, пока не случилось страшное.

«Очень опасно, особенно если покрыто водой», - рассказала пензячка.

Этот участок стал местом, где автомобилисты должны быть предельно аккуратными, чтобы не угодить в ловушку. Провалы происходят часто. Не успевают коммунальщики заделать очередную яму, как появляется новая.

«Здесь кругом были болота, стояла только пятиэтажка, строился дом. Здесь это постоянно. Наверное, воды ходят», - предположил горожанин.

Коммунальщики говорили, что новая ветка позволит избавиться от постоянных проблем. Но проваливаться асфальт не перестал.