+281: опубликована география новых случаев COVID в Пензенской области

26.08.2022 | 13:40

В пятницу, 26 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 281 случае COVID-19, подтвержденном за минувшие сутки. 48 человек госпитализировано.

159 раз диагноз «коронавирусная инфекция» поставили в Пензе, 22 человека заболели в Бессоновском районе, 15 - в Пензенском, 14 - в ЗАТО Заречный, 12 - в Кузнецком районе, 11 - в Нижнеломовском.

8 случаев подтверждено в Сердобском районе, 7 - в Мокшанском, по 6 - в Каменском и Шемышейском, 5 - в Иссинском.

По 3 человека инфицированы в Камешкирском и Тамалинском районах, по 2 - в Городищенском и Неверкинском, по 1 - в Белинском, Земетчинском, Лунинском, Малосердобинском, Никольском и Спасском.

В общей сложности с начала эпидемии в Пензенской области подтверждено 192 738 случаев заболевания COVID-19. За это время зарегистрировано 183 377 случаев выздоровления, в том числе 159 человек закрыли больничные листы за минувший день.

Скончался за этот период 6 031 пациент. Последний летальный случай зафиксирован 25 августа.