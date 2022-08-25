Жители Заречного опасаются лишиться водоемов

25.08.2022 | 14:20

В Заречном жителей волнует состояние прудов в зонах отдыха «Солнечная» и «Лесная». Водоемы непригодны для купания.

О ситуации рассказал на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» местный житель Виталий.

«Солнечной» уже нет, купаться запрещено. Там три пруда, они загажены, и за ДК «Современник» зловонный запах. Из этого следует, что какие-то отходы сбрасывают в пруд», - написал зареченец.

О зоне отдыха «Лесная» мужчина сообщил следующее: пруд сильно обмелел (впервые на его памяти). Водоем привлекает множество уток, владельцы часто купают в нем собак, что не смущает желающих окунуться или поплавать.

«Скоро пруд превратится в грязную лужу. Это один водоем, существующий на территории ЗАТО. Он искусственный, и я уверен, что его можно дополнить водой искусственным путем», - выразил мнение Виталий.

В заключение он попросил помощи в решении проблемы.

Сейчас зону отдыха «Солнечная» благоустраивают, однако водоемы очищать пока не планируют, поскольку это затратно, а в бюджете нет денег. Купаться в них запрещено.

Что касается «Лесной», то купаться там разрешали, вода отвечала санитарным требованиям. Зона отдыха была единственной, где у зареченцев имелась возможность поплавать.