Жители Заречного опасаются лишиться водоемов

В Заречном жителей волнует состояние прудов в зонах отдыха «Солнечная» и «Лесная». Водоемы непригодны для купания.
О ситуации рассказал на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» местный житель Виталий.
«Солнечной» уже нет, купаться запрещено. Там три пруда, они загажены, и за ДК «Современник» зловонный запах. Из этого следует, что какие-то отходы сбрасывают в пруд», - написал зареченец.
О зоне отдыха «Лесная» мужчина сообщил следующее: пруд сильно обмелел (впервые на его памяти). Водоем привлекает множество уток, владельцы часто купают в нем собак, что не смущает желающих окунуться или поплавать.
«Скоро пруд превратится в грязную лужу. Это один водоем, существующий на территории ЗАТО. Он искусственный, и я уверен, что его можно дополнить водой искусственным путем», - выразил мнение Виталий.
В заключение он попросил помощи в решении проблемы.
Сейчас зону отдыха «Солнечная» благоустраивают, однако водоемы очищать пока не планируют, поскольку это затратно, а в бюджете нет денег. Купаться в них запрещено.
Что касается «Лесной», то купаться там разрешали, вода отвечала санитарным требованиям. Зона отдыха была единственной, где у зареченцев имелась возможность поплавать.
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