Общество

Жители Заречного опасаются лишиться водоемов

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В Заречном жителей волнует состояние прудов в зонах отдыха «Солнечная» и «Лесная». Водоемы непригодны для купания.

О ситуации рассказал на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» местный житель Виталий.

«Солнечной» уже нет, купаться запрещено. Там три пруда, они загажены, и за ДК «Современник» зловонный запах. Из этого следует, что какие-то отходы сбрасывают в пруд», - написал зареченец.

О зоне отдыха «Лесная» мужчина сообщил следующее: пруд сильно обмелел (впервые на его памяти). Водоем привлекает множество уток, владельцы часто купают в нем собак, что не смущает желающих окунуться или поплавать.

«Скоро пруд превратится в грязную лужу. Это один водоем, существующий на территории ЗАТО. Он искусственный, и я уверен, что его можно дополнить водой искусственным путем», - выразил мнение Виталий.

В заключение он попросил помощи в решении проблемы.

Сейчас зону отдыха «Солнечная» благоустраивают, однако водоемы очищать пока не планируют, поскольку это затратно, а в бюджете нет денег. Купаться в них запрещено.

Что касается «Лесной», то купаться там разрешали, вода отвечала санитарным требованиям. Зона отдыха была единственной, где у зареченцев имелась возможность поплавать.

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Гость||

Вас спасёт приход строительной компании(если придёт) и тогда за счёт города почистят пруды как в Пензе у 6 больницы...

Гость||

Конечно, благоустраивать деньги есть, т.к. там плитка и бордюры основные элементы благоустройства, на это деньги всегда есть, плитка-это святое, вынь да положь бабло, а пруд почистить нет денег! Вот если бы плиткой дно можно было выложить, то уж дааавноо бы все сделали! Чинуши в Зарике пензенскую схему освоили и пилят , кроме плитки и новоделов в скверах и дворах больше и дел нет у чинух зареченских! Совести нет совсем, весь город развалили! Все , что Михаил Васильевич сделал-угробили, гореть им в аду! Только освоен кармане и думают, мерзавцы!

Гость||

14:41 Ага, почистят, угробят, нет у уже, считай, прудов этих, кирдык им, застроят все человейниками ваши компании строительные-100%, так что не обольщайтесь, наивники.

Гость||

Там где утки купаться нельзя. Чесаться будете, как шелудивые.

Гость||

ОнЕ с лосями вместе купаются, им можно заколючинским.

Гость||

УЖОООС!!!

Гость||

Гость писал(a):

14:50
Так стройкомпании и почистят за Ваши деньги как в Пензе...

Гость||

Ниче вам кампании не почистят! Залезли в пруд у шестой больницы, считай не будет там водоема, вот увидите через год, высохнет все и аминь

Гость||

Срочно почистить... и заварить ворота, а то к нам купаться приедут и наделают делов!

Гость||

Гость писал(a):

Ниче вам кампании не почистят! Залезли в пруд у шестой больницы, считай не будет там водоема, вот увидите через год, высохнет все и аминь
27 лямов уже выделено,а мало будет так ещё добавят с бюджета. Всё у них будет хорошо...

Гость||

А там на все денег нет кроме премии главе города?Может люди будут решать заслужил глава премию или нет?тогда он работать начнет?

Гость||

« Всё у них будет хорошо...»

У них-то да, а у вас плохо, песда пруду, аминь

Гость||

Бабы ещё нарожают!

Имя: Гость
Комментарий:

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