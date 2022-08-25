Пензенцев, подвергшихся нападению клещей, стало меньше

25.08.2022 | 13:03

В Пензенской области за неделю к медикам обратилось с укусами клещей 30 человек. Это на 2 меньше, чем за предыдущую неделю (32).

Среди пострадавших - 6 детей младше 14 лет.

Данные по состоянию на четверг, 25 августа, обнародовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за сезон активности опасных кровососов от их укусов пострадали 1 240 жителей области, в том числе 484 ребенка.

За минувшую неделю специалисты проверили на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза 22 членистоногих, снятых с людей. В 4 случаях результат проб оказался положительным.

Общее количество клещей, исследованных в лабораториях на боррелии, - 1 212, возбудители обнаружены в 211 (17,4%).