Пензенцев, подвергшихся нападению клещей, стало меньше

В Пензенской области за неделю к медикам обратилось с укусами клещей 30 человек. Это на 2 меньше, чем за предыдущую неделю (32).
Среди пострадавших - 6 детей младше 14 лет.
Данные по состоянию на четверг, 25 августа, обнародовали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего за сезон активности опасных кровососов от их укусов пострадали 1 240 жителей области, в том числе 484 ребенка.
За минувшую неделю специалисты проверили на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза 22 членистоногих, снятых с людей. В 4 случаях результат проб оказался положительным.
Общее количество клещей, исследованных в лабораториях на боррелии, - 1 212, возбудители обнаружены в 211 (17,4%).
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Хрен с ними с клещами. По гадюкам что?