Общество

Пензенцам нужно будет уведомлять Росгвардию о приобретении оружия

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В федеральный закон «Об оружии» внесены изменения: весь списанный арсенал должен быть зарегистрирован, граждане обязаны в 2-недельный срок со дня его приобретения уведомить Росгвардию, а на полученное ранее (до 29 июня 2022 года) документы необходимо подать в течение 1 года.

«О продаже или дарении списанного оружия лицо, его продавшее или подарившее, уведомляет Росгвардию по месту учета данного оружия. Сделка по продаже и дарению списанного оружия может совершаться в простой письменной форме. Об утрате либо хищениях охолощенного оружия необходимо незамедлительно (не более суток) сообщить в Росгвардию», - предупредил заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.

Не сообщившим необходимые сведения в установленные сроки грозит административная ответственность.

Также с 25 августа определен срок подачи заявления на продление разрешительных документов.

«Гражданин Российской Федерации обязан обратиться не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за 1 месяц до дня окончания срока его действия», - пояснил Роман Анисимов.

Лица, награжденные боевым короткоствольным стрелковым оружием, имеют право приобретать патроны у юридических лиц, имеющих лицензию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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