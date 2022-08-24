Общество

В преддверии учебного года в Пензе пройдет детский молебен

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В субботу, 27 августа, в преддверии нового учебного года в Спасском кафедральном соборе Пензы состоится детская Божественная литургия и молебен.

Богослужения начнутся в 8:00. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Песнопения исполнит детский архиерейский хор под управлением Марины Никитиной.

Молебен перед началом учебного года начнется сразу по окончании литургии.

«К участию в общей молитве приглашаются все желающие», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Традиция проводить специальный молебен перед началом занятий в школах появилась в Пензе несколько лет назад.

До 2020 года вместе с Божественной литургией в областном центре проходил детский крестный ход, однако в связи с пандемией коронавируса его отменили.

В августе 2020-го пензенцы вознесли молитвы у стен Спасского собора, а в 2021-м - в самом храме.

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Гость||

Беспредел какой, насильно детей принуждают чтоб деньги туда таскали попам на коттеджи, и дорогие машины

Гость||

Зачем пропаганда религии на светском сайте?

Зачем в это втягивают детей неразумных?

Зачем проводить массовые мероприятия в период пандемии?

Выручка от продажи атрибутов и свечей стоит детского здоровья и жизни,когда ежедневно заболевают в Пензе и области 200-250 человек?

Гость||

Сертификат на гарантированное качественное восприятие образования будут выдавать после молебна?

Если нет,то можно это воспринимать как развод лохов?

Гость||

Россия создана для того, чтобы показать остальному миру, как не надо жить.

Гость||

Добра вам, предыдущие комментаторы!

Гость||

Мракобесие...

Гость||

Гость писал(a):

Добра вам, предыдущие комментаторы!
Так и Вам не хворать!!!

Гость||

Раньше про светлоте будущее в виде коммунизма голову морочили, а сейчас только светлый загробный мир обещают, а в этой жизни смирение и терпение, сплотитесь и не вякайте.

Гость||

Еще детский крестовый поход организуйте, как в средние века! Дичь 21 века, прости господи!

Гость||

Ходили мы на такое мероприятие, толку ноль, училки как не учили, так и не учат, а подарки подаришь, сразу отличник, деньги училкам сразу несите, без посредников

Гость||

Идиотизм и дибилизм

Гость||

Опять РПЦ детей окучивает. Беспредел!

Гость||

Слава Богу! Мы всегда ходим на молебен перед началом учебного года! Бог во всём помогае! Без Бога жизнь пустая! Россия является сильной державой потом что находится под покровом Божией Матери! Никто никогда никакие деньги с нас не просит! Дай Бог всем здоровья! А кто пишет гадости в них нечистая сила сидит. Если бы все жили по законам и заповедям Божиим не было бы ни войн, ни зависти, ни злости! Спаси Господи всех!

Гость||

Да хва уж тут агитировать, грех это, иди помолись , старая греховодница

Гость||

/Россия является сильной державой потом что находится под покровом /

А что тогда кругом развал и уныние?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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