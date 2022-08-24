В преддверии учебного года в Пензе пройдет детский молебен

В субботу, 27 августа, в преддверии нового учебного года в Спасском кафедральном соборе Пензы состоится детская Божественная литургия и молебен.
Богослужения начнутся в 8:00. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Песнопения исполнит детский архиерейский хор под управлением Марины Никитиной.
Молебен перед началом учебного года начнется сразу по окончании литургии.
«К участию в общей молитве приглашаются все желающие», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
Традиция проводить специальный молебен перед началом занятий в школах появилась в Пензе несколько лет назад.
До 2020 года вместе с Божественной литургией в областном центре проходил детский крестный ход, однако в связи с пандемией коронавируса его отменили.
В августе 2020-го пензенцы вознесли молитвы у стен Спасского собора, а в 2021-м - в самом храме.
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Беспредел какой, насильно детей принуждают чтоб деньги туда таскали попам на коттеджи, и дорогие машины