В преддверии учебного года в Пензе пройдет детский молебен

24.08.2022 | 14:06

В субботу, 27 августа, в преддверии нового учебного года в Спасском кафедральном соборе Пензы состоится детская Божественная литургия и молебен.

Богослужения начнутся в 8:00. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Песнопения исполнит детский архиерейский хор под управлением Марины Никитиной.

Молебен перед началом учебного года начнется сразу по окончании литургии.

«К участию в общей молитве приглашаются все желающие», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Традиция проводить специальный молебен перед началом занятий в школах появилась в Пензе несколько лет назад.

До 2020 года вместе с Божественной литургией в областном центре проходил детский крестный ход, однако в связи с пандемией коронавируса его отменили.

В августе 2020-го пензенцы вознесли молитвы у стен Спасского собора, а в 2021-м - в самом храме.