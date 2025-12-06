Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год. Соответствующий совместный приказ ведомств размещен на интернет-портале правовой информации.
Основной период сдачи ЕГЭ начнется в июне. Испытания распределены так:
- 1 июня (понедельник) - история, литература, химия;
- 4 июня (четверг) - русский язык;
- 8 июня (понедельник) - математика базового уровня, профильного уровня;
- 11 июня (четверг) - обществознание, физика;
- 15 июня (понедельник) - биология, география, иностранные языки (письменная часть);
- 18 июня (четверг) - иностранные языки (устная часть), информатика;
- 19 июня (пятница) - иностранные языки (устная часть), информатика.
С 22 по 25 июня - резервные дни. 8 и 9 июля одиннадцатиклассники по желанию могут пересдать один из предметов.
Основной период ОГЭ также начнется в июне. Расписание экзаменов следующее:
- 2 июня (вторник) - математика;
- 5 июня (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
- 6 июня (суббота) - иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), информатика;
- 9 июня (вторник) - русский язык;
- 16 июня (вторник) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
- 19 июня (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).
Резервные дни:
- 29 июня (понедельник) - математика;
- 2 июля (четверг) - русский язык;
- 3 (пятница) и 6 июля (понедельник) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).
Ранее в Пензенской области определили даты проведения последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году. Праздники назначили на 26 мая и 27 июня соответственно.
Новости по теме
- Для пензенцев изменяют процедуру подачи заявлений в первый класс
- Определены даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году
- В Пензенской области на карантин закрыты 138 классов в 43 школах
- Россияне массово пожаловались на платные подписки в школьных дневниках
- Опубликованы темы итогового сочинения для 11-классников
- Штраф за буллинг для граждан может составить до 50 000 рублей
- Эксперимент по сдаче всего двух ОГЭ захотели продлить
- Стартовал прием заявлений от школьников на сдачу ЕГЭ
- 3 декабря 4 935 школьников будут писать итоговое сочинение
- Вход в школы планируют осуществлять по биометрии
Последние новости
- Для пензенцев изменяют процедуру подачи заявлений в первый класс
- Определены даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году
- В Пензенской области на карантин закрыты 138 классов в 43 школах
- Принят закон о бесплатном втором профобразовании для участников СВО
- Опубликованы темы итогового сочинения для 11-классников
- Эксперимент по сдаче всего двух ОГЭ захотели продлить
- Стартовал прием заявлений от школьников на сдачу ЕГЭ
- 3 декабря 4 935 школьников будут писать итоговое сочинение
- Утвержден список программ в вузах, по которым ограничат число платных мест
- ЕГЭ: отличаются ли задания по регионам уровнем сложности
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!