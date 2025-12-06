Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

06.12.2025 | 10:50

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год. Соответствующий совместный приказ ведомств размещен на интернет-портале правовой информации.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется в июне. Испытания распределены так:

- 1 июня (понедельник) - история, литература, химия;

- 4 июня (четверг) - русский язык;

- 8 июня (понедельник) - математика базового уровня, профильного уровня;

- 11 июня (четверг) - обществознание, физика;

- 15 июня (понедельник) - биология, география, иностранные языки (письменная часть);

- 18 июня (четверг) - иностранные языки (устная часть), информатика;

- 19 июня (пятница) - иностранные языки (устная часть), информатика.

С 22 по 25 июня - резервные дни. 8 и 9 июля одиннадцатиклассники по желанию могут пересдать один из предметов.

Основной период ОГЭ также начнется в июне. Расписание экзаменов следующее:

- 2 июня (вторник) - математика;

- 5 июня (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 6 июня (суббота) - иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), информатика;

- 9 июня (вторник) - русский язык;

- 16 июня (вторник) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 19 июня (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).

Резервные дни:

- 29 июня (понедельник) - математика;

- 2 июля (четверг) - русский язык;

- 3 (пятница) и 6 июля (понедельник) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).

Ранее в Пензенской области определили даты проведения последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году. Праздники назначили на 26 мая и 27 июня соответственно.