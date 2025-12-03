Опубликованы темы итогового сочинения для 11-классников

03.12.2025 | 09:50

Стали известны темы итогового сочинения, которое в среду, 3 декабря, пишут 11-классники. Их опубликовало региональное министерство образования.

Они таковы:

- Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?

- Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?

- Что в семье самое главное?

- Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем?

- В. М. Шукшин писал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?

- Зачем современному языку устаревшие слова?

Ранее сообщалось, что в Пензенской области сочинение напишут 4 935 11-классников. Для 62 человек проведут изложение. Процедура будет проходить в 255 образовательных организациях.

Для сочинения нужно выбрать только 1 тему. На работу отводится 3 часа 55 минут. Минимальное количество слов - 250, рекомендуемое - 350.

В процессе написания ребятам разрешат заглянуть в имеющиеся в аудитории орфографические словари. Приносить с собой какую-либо справочную литературу, пользоваться телефонами или другими средствами связи строго запрещено.

Работы проверяют комиссии учебных заведений или экспертные комиссии, созданные на муниципальном уровне. За текст выставляется зачет/незачет. Итог влияет на допуск ученика к государственной итоговой аттестации.

4 февраля и 8 апреля школьникам, получившим незачет или удаленным из аудитории из-за нарушения дисциплины, предоставят возможность выполнить работу еще раз. В эти же дни написать сочинение смогут те, кто отсутствовал по уважительной причине.

В прошлом году 99,2% 11-классников справились с заданием с первого раза.