Определены даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году

В Пензенской области определили даты проведения последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году. Соответствующую информацию в пятницу, 5 декабря, опубликовало региональное министерство образования.
По рекомендации Минпросвещения России мероприятия в разных регионах пройдут в одни и те же дни, «чтобы укрепить единое образовательное пространство страны».
Последний звонок прозвенит для школьников 26 мая, а выпускные состоятся 27 июня.
«Торжественные мероприятия должны включать церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна. Помимо этого, важно уделить внимание чествованию многопоколенных и многодетных семей, а также предоставить слово родителям выпускников, особенно тем, кто был отмечен государственными наградами (РФ или Пензенской области) или является участником специальной военной операции», - отметили в минобре.
В 2025 и 2024 годах даты были другими: 24 мая и 28 июня.
Новости по теме
- Рассчитана стоимость новогоднего оливье на четырех человек
- В Пензенской области на карантин закрыты 138 классов в 43 школах
- Россияне назвали самые новогодние блюда и напитки
- На площади Ленина началась сборка домика Деда Мороза
- Россияне массово пожаловались на платные подписки в школьных дневниках
- Новогодние декорации в российском городе защитили от жителей
- Опубликованы темы итогового сочинения для 11-классников
- Пензенцы отпразднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Штраф за буллинг для граждан может составить до 50 000 рублей
- Вечерний объезд: 4 декабря чиновники оценят украшение Пензы
Последние новости
- В Пензенской области на карантин закрыты 138 классов в 43 школах
- Принят закон о бесплатном втором профобразовании для участников СВО
- Опубликованы темы итогового сочинения для 11-классников
- Эксперимент по сдаче всего двух ОГЭ захотели продлить
- Стартовал прием заявлений от школьников на сдачу ЕГЭ
- 3 декабря 4 935 школьников будут писать итоговое сочинение
- Утвержден список программ в вузах, по которым ограничат число платных мест
- ЕГЭ: отличаются ли задания по регионам уровнем сложности
- Объяснена причина смещения основного периода сдачи ЕГЭ
- В селе Студенки завершился капремонт школы
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!