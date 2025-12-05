Определены даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году

05.12.2025 | 17:20

В Пензенской области определили даты проведения последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году. Соответствующую информацию в пятницу, 5 декабря, опубликовало региональное министерство образования.

По рекомендации Минпросвещения России мероприятия в разных регионах пройдут в одни и те же дни, «чтобы укрепить единое образовательное пространство страны».

Последний звонок прозвенит для школьников 26 мая, а выпускные состоятся 27 июня.

«Торжественные мероприятия должны включать церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна. Помимо этого, важно уделить внимание чествованию многопоколенных и многодетных семей, а также предоставить слово родителям выпускников, особенно тем, кто был отмечен государственными наградами (РФ или Пензенской области) или является участником специальной военной операции», - отметили в минобре.

В 2025 и 2024 годах даты были другими: 24 мая и 28 июня.