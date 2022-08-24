Общество

Умные спортивные площадки хотят создать в трех районах области

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В Пензенской области для формирования здорового образа жизни населения возводят спортивные площадки и ФОКи. Работа продолжится и в 2023-2024 годах.

Для подготовки жителей региона к выполнению испытаний ГТО во многих населенных пунктах создаются специальные спортивные площадки. В этом году в сентябре планируют открыть пять объектов: в Спасском, Неверкинском, Наровчатском, Белинском и Бессоновском районах.

В Пензе построят восемь таких площадок, сообщили в Центре управления регионом.

Также продолжается возведение крытого катка в Арбекове. Работы рассчитаны на 2023-2024 годы, в планах - построить дворец игровых видов спорта и ФОК.

У любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни обретают популярность умные спортивные площадки. В 2023 году их хотят создать в Пензенском, Колышлейском и Сердобском районах.

Ранее правительство Пензенской области опубликовало программу по укреплению общественного здоровья. Среди прочих задач в ней указаны организация так называемых «Школ здоровья» и развитие благоприятной среды для формирования здорового образа жизни.

Известно, что в минувшем году скончалось, не дожив до пенсионного возраста, почти 4 000 жителей области, 80% из них - мужчины. Эксперты объяснили это несколькими факторами, в числе которых - низкая мотивация к здоровому образу жизни, запущенные хронические заболевания, пьянство, курение.

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Гость||

Это что же, спортивные площадки будут умнее глупомордых?

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