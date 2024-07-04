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Общество

В селах медиков смогут частично заменить почтальоны

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Сельским почтальонам хотят предложить взять на себя дополнительные функции фельдшера или библиотекаря. Это решит вопрос нехватки кадров, а также поспособствует росту зарплат сотрудников почты.

Такие проекты уже запущены в нескольких регионах России. Теперь их хотят распространить на всю страну, пишет «Парламентская газета».

Так, в соседней с Пензенской Ульяновской области действует проект «Почтальоны здоровья». Сотрудники почты прошли специальную подготовку и теперь, помимо непосредственных обязанностей, выполняют дополнительные.

Они измеряют температуру или артериальное давление, по характерным симптомам выявляют признаки опасных заболеваний, делают уколы. Кроме того, почтальоны могут передать информацию в ближайшую поликлинику, ФАП, записать человека к врачу, организовать сеанс телемедицины.

«Для вызова «почтальона здоровья» на дом необязательно оформлять почтовую услугу. Для работников это дополнительная к основной рабочая нагрузка, за которую они получают деньги из регионального бюджета. Таким образом, почтальоны могут заработать немного больше», - поясняет издание.

В Ленинградской и Смоленской областях запустили другой проект: в свободное время почтальонов зовут поработать в библиотечных пунктах.

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