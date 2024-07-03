Врач посоветовал лениться, чтобы выжить в жару

03.07.2024 | 08:43

Температура выше +25 градусов считается экстремальной для человеческого организма. Такая погода переживается как стресс.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с изданием «Национальная служба новостей» дал советы, как пережить жару с минимальными потерями для здоровья.

«Вопрос не столько в температуре, сколько в кислороде, который насыщает воздух. Газы растягиваются при жаре, кислорода в воздухе становится не так много. Конечно, это тяжело для организма», - отметил медик.

Лучший способ пережить жару, по словам Кондрахина, лениться «в хорошем смысле слова»: максимально сократить физические нагрузки.

Мышцы человека выделяют тепло при движении. Если лениться, лежать, медленно перемещаться, то, соответственно, тепла выделится меньше, состояние организма будет стабильно.

Второй совет врача: отказаться от кофе, чая, холодной воды. Первые два напитка создадут лишнюю нагрузку на организм, а холодная вода - на иммунитет, кроме того, она плохо усваивается. Кондрахин порекомендовал употреблять воду комнатной температуры.

«Мы пьем ее маленькими глоточками каждые пять-семь минут», - добавил врач.

В среду, 3 июля, в Пензенской области ожидается жара до +36 градусов. В ближайшие дни высокие температуры не уйдут. Все из-за влияния поля повышенного атмосферного давления. Из акватории южных морей в регион активно поставляется горячий воздух.