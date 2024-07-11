Плавание с поднятой головой назвали опасным

11.07.2024 | 08:37

Большинство жителей Пензенской области плавают неправильно, подняв голову, и рискуют своим здоровьем. В некоторых случаях после отдыха у воды приходится обращаться к врачам.

Об опасности плавания с поднятой головой рассказала «Известиям» старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова.

Специалист указала, что при запрокидывании головы вверх зажимаются шейные позвонки, из-за этого мышцы нагружаются неравномерно, происходит их зажим прежде всего – в области шеи и плечевого пояса.

Далее, по словам Антиповой, нарушается кровообращение, что в свою очередь вызывает боли в пояснице, области тазобедренного и коленного суставов, головные боли.

«То есть если вы, например, постоянно плаваете в бассейне, но не делаете зарядку по утрам, у вас копится это напряжение, и в какой-то момент вы плохо повернулись в кровати, что-то тяжелое пронесли, а у вас «прострел». И обычно никто не соотносит эти проблемы с неправильной манерой плавания», - отметила специалист.

Она добавила, что с поднятой головой плавают почти все люди, кого не обучал профессиональный тренер. Во время плавания лицо следует опускать в воду, вдохи делать в сторону. Так тело полностью будет погружено и в горизонтальном положении.