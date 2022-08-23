Сетевое издание|18+|Вторник|23 авг 2022|13:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенской области за сутки COVID подтвердили у 248 человек

Печать
Telegram

Во вторник, 23 августа, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За сутки в регионе подтвердили 248 случаев инфекции. 22-го числа выявили 250 заразившихся, 21-го - 221.

163 новых пациента выявлены в Пензе, 12 - в Бессоновском районе, 11 - в Никольском.

Менее чем по 10 случаев зафиксировали в Нижнеломовском, Пензенском (по 9) районах, ЗАТО Заречный (8), Лунинском (7), Шемышейском (5), Иссинском, Лопатинском (по 4), Каменском, Мокшанском, Кузнецком (по 3), Колышлейском, Сердобском (по 2), Бековском, Белинском и Пачелмском (по 1) районах.

Госпитализировано 52 инфицированных.

За сутки медики выписали 35 человек и зарегистрировали 2 новые смерти.

Итого случаев заражения - 191 976, выздоровления - 183 076, смерти - 6 025.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте