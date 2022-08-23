В Пензенской области за сутки COVID подтвердили у 248 человек

23.08.2022 | 13:13

Во вторник, 23 августа, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За сутки в регионе подтвердили 248 случаев инфекции. 22-го числа выявили 250 заразившихся, 21-го - 221.

163 новых пациента выявлены в Пензе, 12 - в Бессоновском районе, 11 - в Никольском.

Менее чем по 10 случаев зафиксировали в Нижнеломовском, Пензенском (по 9) районах, ЗАТО Заречный (8), Лунинском (7), Шемышейском (5), Иссинском, Лопатинском (по 4), Каменском, Мокшанском, Кузнецком (по 3), Колышлейском, Сердобском (по 2), Бековском, Белинском и Пачелмском (по 1) районах.

Госпитализировано 52 инфицированных.

За сутки медики выписали 35 человек и зарегистрировали 2 новые смерти.

Итого случаев заражения - 191 976, выздоровления - 183 076, смерти - 6 025.