Общество

На стадионе «Пенза» показали редкие породы собак

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Давно не проводились в городе на Суре выставки собак, и сразу две открылись на стадионе «Пенза».

На «Звездный август» участники прибыли из разных уголков страны. Подобное мероприятие организовано впервые.

«Чемпионат РКФ - с особым статусом. Выставка для нас эксклюзивная, большое количество участников, присутствуют эксперты из Сербии, что на данный момент практически просто нереально. Мы сделали невозможное для нашего города, для наших участников», - сообщила директор клуба «Пенза-Кеннел» Екатерина Малевинская.

Душан Паунович бывал в России, но в этот раз путь оказался длиннее - пришлось добираться через Стамбул. Но дорога того стоила.

«Хороший уровень. Я уже отсудил больше половины. Есть конкурентные собаки», - отметил он.

Другая выставка - всероссийская, «Летний лидер».

«У нас чемпионат Федерации любительского собаководства, где представлено очень много, даже редких пород», - рассказала президент клуба собаководов «Лидер» Лариса Иконникова.

«Итальянская водяная собака лаготто-романьоло. Я случайно узнала о существовании такой породы, влюбилась, долго хотела щенка, и теперь случилось такое счастье», - поделилась владелица собаки Елена Качаева (г. Пенза).

«Турецкий кангал, кангальская овчарка по документам. Приобрели первую восемь лет назад, год назад еще мальчика привезли, итого у нас шесть кангалов», - посчитала владелица собаки Екатерина Костина (г. Нижний Новгород).

Кинологические организации наращивают темпы после пандемии, из-за которой выставки почти не проводились. Для владельцев животных мероприятия важны: оценки экспертов - стимул для дальнейшего развития.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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