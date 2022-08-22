В Пензенской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

22.08.2022 | 16:22

В Пензенской области прогнозируется V класс пожарной опасности. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в главном региональном управлении МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра.

«23 августа 2022 года по востоку Пензенской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (показатель горимости леса - V класс) с сохранением до 29 августа включительно», - говорится в информации.

Также в этот день облачность будет переменной, без существенных осадков. Ветер восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью +14...+19 °С, днем +28...+33 °С.

С 6 августа в Пензенской области объявили IV класс пожарной опасности. Первоначально срок его действия был ограничен 12 августа, затем - 19-м, после этого - 25-м.

С начала сезона в регионе потушено 12 лесных пожаров. Пройденная огнем площадь составила 16,1 га.

С 18 августа введено ограничение на въезд транспортных средств. Исключение составляет передвижение по дорогам общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов.

Кроме того, сведено к минимуму пребывание граждан - за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах.