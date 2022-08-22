Общество

В Пензенской области неплательщика алиментов нашли по протоколу ГИБДД

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Более 660 тысяч рублей задолжал 45-летний житель Пензенской области родной дочери. Пока мужчина был женат, он с супругой и детьми жил в Вадинском районе. После развода он до 2018 года регулярно выплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери, затем пропал из виду.

«Старший сын и бывшая супруга с дочкой уехали в город. Близких не осталось, дом обветшал. Судебных приставов по адресу регистрации должника встретили лишь полуразбитые окна», - рассказали в УФССП по Пензенской области.

Должника объявили в розыск. Выяснилось, что близких родственников у него нет. Ответ из пенсионного фонда свидетельствовал, что мужчина не трудоустроен.

В 2022 году сотрудники ГИБДД составили на должника протокол за нарушение правил дорожного движения. Так была получена информация о собственнике автомобиля, которым он управлял. Машина принадлежала его гражданской супруге. Эти сведения позволили установить контактный номер должника и его новое место проживания.

«В боевом порыве мужчина назначил встречу позвонившему ему приставу. Выяснять отношения с представителем закона он продолжил в отделении судебных приставов, пытаясь оправдать свое родительское бездействие отсутствием информации о том, что он плательщик алиментов. В суде должник был обескуражен вынесенным наказанием в виде 40 часов обязательных работ, но правильно воспринял информацию о возможной уголовной ответственности в случае продолжения уклонения от уплаты алиментов», - уточнили в пресс-службе.

На следующий день он явился к судебному приставу с суммой, которая стала началом выплаты задолженности дочери. Мужчина обязался погасить ее в ближайшее время.

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