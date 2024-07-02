Пензенские должники будут иначе гасить кредиты

02.07.2024 | 09:51

С 1 июля в связи со вступившими в силу изменениями законодательства жителям Пензенской области станет проще гасить кредиты.

Как пишет «Парламентская газета», скорректирован порядок погашения задолженности для граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации.

Ранее люди попадали в так называемую кредитную кабалу, если сумма платежа была недостаточна для полного исполнения обязательств. Сначала требовалось погасить штрафы и пени, затем - проценты, а после сумму основного долга. Таким образом, платежи становились только больше.

С 1 июля по новым нормам должники сначала заплатят проценты, потом станут уменьшать тело кредита. В последнюю очередь им предстоит погасить штрафы и пени.

Кроме того, с 1-го числа в силу вступил закон, защищающий должников от необоснованных взысканий. Срок завершения исполнительного производства сократили с 2 месяцев до 3 дней.

Ранее затягивание этого процесса для граждан, полностью выполнивших свои обязательства, в некоторых случаях оборачивалось потерями. С них продолжали взыскивать деньги, а на возврат сумм требовался не один месяц судебных разбирательств.

Также с 1 июля станет сложнее взять автокредит. Надбавки на такой вид займа станут действовать для граждан с показателем долговой нагрузки более 50%.

«Речь идет о клиентах, которые уже отдают на обслуживание кредитов и займов более половины своих ежемесячных доходов. Таким образом ЦБ рассчитывает ограничить долговую нагрузку граждан и повысить устойчивость банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», - пояснило издание.

С 25 июля вступит в силу закон о двойных проверках банковских транзакций. Новая норма должна защитить граждан от мошенников.

Антифрод-система (система мониторинга и предотвращения мошеннических операций. - Прим. ред.) будет проверять переводы как в банке-отправителе, так и в банке-получателе. Если выяснится, что счет находится в черном списке, то транзакцию заблокируют; если счет сомнителен, то организуют более тщательную проверку.

Если финансовое учреждение перечислит деньги на сомнительный счет без согласия клиента, то оно будет обязано вернуть всю сумму.