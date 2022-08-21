Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 авг 2022|11:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |

Общество

Пензячка рассказала о загрязнении Сурского водохранилища

Печать
Telegram

Жительница Пензы Алина бьет тревогу. По ее словам, уже два года канализационные отходы сбрасываются в реку Мойку.

Та впадает в Пензу, которая, в свою очередь, несет свои воды в Сурское водохранилище.

«О какой экологии может идти речь? Два года эта река течет, и всем все равно!» - написала Алина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Пензячка отметила, что место порыва канализационных сетей - улица Совхоз-Техникум. Трубы необходимо менять. Об аварии женщина неоднократно сообщала в администрацию Первомайского района, а там ее отправляли в ресурсоснабжающую организацию. Однако аварийные бригады за два года утечку так и не устранили.

«Страшно подумать, сколько еще таких выбросов впадает в водохранилище», - высказалась Алина.

Ее поддержали другие подписчики главы региона.

«Пахнет вся Пенза. Где фонтан, запах стоит, у филармонии в сквере вонь постоянно», - отметила одна из них.

На сообщения горожан отреагировал представитель администрации города. Он сообщил, что аварийные бригады проводят профилактический осмотр сетей по обращениям, поступающим от УК, МУПов и ТСЖ. Информация об утечке на улице Совхоз-Техникум доведена до специалистов.

Ответ Алину разочаровал.

«Честно, уже надоело вести с вами переписки! Может, стоить набрать пару ведер этого добра и принести вам в администрацию? Тоже подышите этими благовониями!» - предложила она.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Честно, уже надоело вести с вами переписки! Может, стоить набрать пару ведер этого добра и принести вам в администрацию? Тоже подышите этими благовониями!» - предложила она.
Круто!!!

Гость||

У вас там весь город в говне.

Гость||

Какое активное говно сбрасывают в р. Мойку, раз оно умудряется попасть в вдхр двигаясь вверх по течению, да ещё и преодолевая плотину... Надо валить из Пензы скорее, тут такие мутанты уже выросли

Гость||

11:06 чушок из адм-ции всхрюкнул, вали, вали отсюда поскорее

Гость||

Опять отписку дежурную кинули холопам, бюрократы, обделывают свои делишки на должностенках, больше ничего, для города вред один от таких чинуш!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте