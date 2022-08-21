Пензячка рассказала о загрязнении Сурского водохранилища

21.08.2022 | 10:45

Жительница Пензы Алина бьет тревогу. По ее словам, уже два года канализационные отходы сбрасываются в реку Мойку.

Та впадает в Пензу, которая, в свою очередь, несет свои воды в Сурское водохранилище.

«О какой экологии может идти речь? Два года эта река течет, и всем все равно!» - написала Алина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Пензячка отметила, что место порыва канализационных сетей - улица Совхоз-Техникум. Трубы необходимо менять. Об аварии женщина неоднократно сообщала в администрацию Первомайского района, а там ее отправляли в ресурсоснабжающую организацию. Однако аварийные бригады за два года утечку так и не устранили.

«Страшно подумать, сколько еще таких выбросов впадает в водохранилище», - высказалась Алина.

Ее поддержали другие подписчики главы региона.

«Пахнет вся Пенза. Где фонтан, запах стоит, у филармонии в сквере вонь постоянно», - отметила одна из них.

На сообщения горожан отреагировал представитель администрации города. Он сообщил, что аварийные бригады проводят профилактический осмотр сетей по обращениям, поступающим от УК, МУПов и ТСЖ. Информация об утечке на улице Совхоз-Техникум доведена до специалистов.

Ответ Алину разочаровал.

«Честно, уже надоело вести с вами переписки! Может, стоить набрать пару ведер этого добра и принести вам в администрацию? Тоже подышите этими благовониями!» - предложила она.