Пензенцы стали заложниками ремонта улицы Рябова

20.08.2022 | 18:00

Пока по улице Рябова курсирует только спецтехника - продолжается капитальный ремонт двухполосной дороги. Хоть и плохая, но она все же разгружала городские магистрали. Теперь объездной путь проходит у дома на Пушанина, 46. Мощный поток хлынул в узкое горло, круглые сутки мимо окон ползут и тяжеловозы, и легковые машины, и спецтранспорт.

«Вокруг дома - и промзона, и мебельные фабрики, едут со всей России фуры. Я просил поставить забор стеклянный, чтобы пыли и звука не было», - рассказал председатель правления ТСЖ Акеб Сайди.

Привычной картиной стали заторы. Большегрузы не могут разъехаться, сдавать некуда: позади подпирает поток, по бокам - тротуар и деревья. Машины умудрились сдвинуть блок перед детской площадкой, снеся его с такой силой, что выбило бордюр и вздыбился асфальт на дорожке.

«Мне надо на Рябова, 5. Там закрыто, заезд показывает отсюда. А тут и все, встали», - пояснил водитель.

Жильцы дома № 46 на улице Пушанина стали заложниками ситуации. Машины ездят по полосе за домом, но могут и через двор.

«Вся пыль - у нас дома. С маленькими детьми целыми днями убираться приходится, на площадку выйти невозможно», - пожаловалась горожанка.

Улицу Рябова начали ремонтировать весной. Выводят сети, прокладывают ливневку, строят две полосы и тротуары по отрезкам. Один, длиной 240 метров, уже заканчивают.

«Этот участок дороги необходим жителям города, для них откроем и перейдем на следующий этап», - сообщил и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Постепенно будут вводить в эксплуатацию следующие отрезки. Но это не успокаивает жильцов Пушанина, 46, так как ремонт почти двухкилометровой улицы продлится до июля 2023-го. Спасти положение могли бы защитные экраны.