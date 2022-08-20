Пензенцам напомнили, какой должна быть форма для школьника

20.08.2022 | 10:48

В преддверии нового учебного года специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору школьной одежды.

В идеале одежда должна формировать комфортный микроклимат - это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость. Ребенок будет проводить в ней ежедневно 5-6 часов, поэтому неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные расстройства здоровья - от дерматитов до заболевания органов дыхания.

Форма из синтетики может быть дешевле, но она не дает коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний. Кроме этого, синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, поэтому может возникнуть аллергия.

Одежда для школьника должна быть изготовлена из натуральных или смесовых (с преобладанием натуральных) тканей. Лучше всего подходят хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир - для зимы.

Следует обратить внимание на символы, обозначающие правила ухода за изделием. Если указана химчистка, то от такой одежды лучше отказаться, так как вещества, используемые при чистке, могут быть вредны для здоровья школьника.

Резкий запах изделия может свидетельствовать о содержании вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

«Гарантией безопасности школьной одежды для здоровья ребенка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию», - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Также в ведомстве рекомендовали подобрать сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек - запасная юбка или платье, две-три однотонные блузки.

Ранее в Пензастате рассказали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в 2022 году. Сборы в школу мальчика стоят 20 754 рубля, из которых 15 092 будет потрачено на одежду и обувь. На покупку вещей для девочки придется потратить 25 622 рубля, в том числе 19 960 - на одежду и обувь.