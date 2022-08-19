Житель Пензы предложил установить в городе еще одно колесо обозрения

19.08.2022 | 08:18

Житель Пензы попросил установить в Комсомольском парке новый аттракцион. Своей идеей он поделился на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Верните колесо обозрения в Комсомольский парк», - написал мужчина.

Представители администрации Пензы в ответ сообщили, что в настоящее время установка подобных объектов не планируется.

«Содержание и обслуживание развлекательных комплексов крайне ресурсозатратно и требует выделения дополнительных бюджетных средств, которые не были заложены на текущий финансовый год», - пояснили чиновники.

Мужчине предложили выступить с гражданской инициативой, собрать единомышленников и найти спонсора, который профинансировал бы установку аттракциона.