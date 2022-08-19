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Общество

Житель Пензы предложил установить в городе еще одно колесо обозрения

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Житель Пензы попросил установить в Комсомольском парке новый аттракцион. Своей идеей он поделился на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Верните колесо обозрения в Комсомольский парк», - написал мужчина.

Представители администрации Пензы в ответ сообщили, что в настоящее время установка подобных объектов не планируется.

«Содержание и обслуживание развлекательных комплексов крайне ресурсозатратно и требует выделения дополнительных бюджетных средств, которые не были заложены на текущий финансовый год», - пояснили чиновники.

Мужчине предложили выступить с гражданской инициативой, собрать единомышленников и найти спонсора, который профинансировал бы установку аттракциона.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А может дороги трубы и т.д. с колёса обозревать нечего

Гость||

Гость писал(a):

А может
Можно. Скачи мимо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Содержание и обслуживание развлекательных комплексов крайне ресурсозатратно
Мэрия чрезмерно ресурсозатратна. Ее нельзя упразднить за ненадобностью?

Гость||

Позволить установить частнику.

Гость||

Установить колесо оборзения на механизированную парковку-высотку строящегося цирка!

Гость||

- Давайте купим огромный воздушный шар, надуем его и отпустим.

- А зачем отпускать то?

- А нахрен он нам нужен?!

Гость||

Гость писал(a):

А может

Можно. Скачи мимо.

Дурачок уже с утряни набухался.

Имя: Гость
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