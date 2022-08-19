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Общество

В Пензе обдумывают строительство ФОКа с зоной отдыха на Шуисте

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Жители Шуиста в Пензе нуждаются в спортивном объекте. Здесь есть стадион «Спартак», который необходимо благоустроить, сейчас его территория заброшена.

Также местные жители ждут строительства спортивного комплекса, которое им давно обещали чиновники.

Об этом они напомнили губернатору на его странице в социальной сети «Одноклассники».

«Почему район Шуист никак не развивается? Детям ходить некуда! Ездим в Арбеково из Согласия. Больше пяти лет нам только и обещают депутаты спортивный комплекс», - написала горожанка Мария.

Представитель правительства Пензенской области ответил, что в настоящий момент собственник стадиона рассматривает варианты реконструкции объекта.

Что касается строительства ФОКа, то его концепция уже разработана. Она включает в себя строительство зоны отдыха у пруда, детских и спортивных площадок, бассейна и сауны, футбольного поля. Возведение объекта вошло в программу на 2024 год.

«Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. На участке находятся инженерные сети, которые необходимо переустроить в соответствии с техническими условиями», - добавил представитель областного правительства.

Он пояснил, что вопрос о сроках проектирования и строительства решат после определения лимитов бюджетных ассигнований.

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Источник — фото pixabay.com
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