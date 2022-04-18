Ремонт стадиона «Спартак» на Шуисте отложили на неопределенный срок

18.04.2022 | 16:11

В понедельник, 18 апреля, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Алексей Рогонов поднял вопрос благоустройства стадиона «Спартак» на улице Клары Цеткин.

В данный момент территория спортивного объекта заброшена.

«Стадион востребован огромным количеством людей. Рядом проживают порядка 20 000 граждан. Я безуспешно воюю с исполнительной властью по этому вопросу», - рассказал Рогонов.

Он добавил, что в 2021 году на создание проекта благоустройства стадиона намерены были направить больше 3 млн рублей. Планировалось, что на территории разместятся спортивные сооружения, зона отдыха.

«Деньги ушли, не были потрачены на эти цели. В этом году их вообще не предусмотрено», - пояснил депутат.

Сейчас вокруг стадиона возможно заасфальтировать пешеходную дорожку, ведущую в сторону «Биосинтеза» и магазинов. Ею пользуется множество местных жителей, в том числе и для прогулок.

«Но никакой перспективы комплексного проектирования, благоустройства этой территории в части культурного отдыха, а тем более спортивного вообще нет», - посетовал Алексей Рогонов.

Он призвал главу города Владимира Мутовкина объединить усилия и решить вопрос преображения стадиона.