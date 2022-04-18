Сетевое издание|18+|Понедельник|18 апр 2022|16:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Ремонт стадиона «Спартак» на Шуисте отложили на неопределенный срок

Печать
Telegram

В понедельник, 18 апреля, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Алексей Рогонов поднял вопрос благоустройства стадиона «Спартак» на улице Клары Цеткин.

В данный момент территория спортивного объекта заброшена.

«Стадион востребован огромным количеством людей. Рядом проживают порядка 20 000 граждан. Я безуспешно воюю с исполнительной властью по этому вопросу», - рассказал Рогонов.

Он добавил, что в 2021 году на создание проекта благоустройства стадиона намерены были направить больше 3 млн рублей. Планировалось, что на территории разместятся спортивные сооружения, зона отдыха.

«Деньги ушли, не были потрачены на эти цели. В этом году их вообще не предусмотрено», - пояснил депутат.

Сейчас вокруг стадиона возможно заасфальтировать пешеходную дорожку, ведущую в сторону «Биосинтеза» и магазинов. Ею пользуется множество местных жителей, в том числе и для прогулок.

«Но никакой перспективы комплексного проектирования, благоустройства этой территории в части культурного отдыха, а тем более спортивного вообще нет», - посетовал Алексей Рогонов.

Он призвал главу города Владимира Мутовкина объединить усилия и решить вопрос преображения стадиона.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Он призвал главу города Владимира Мутовкина

А мутовкин чо?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте