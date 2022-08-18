За лечение пензенцев в 2022 году заплатили более 10 млрд

18.08.2022 | 10:04

За 7 месяцев 2022 года медицинская помощь потребовалась почти миллиону жителей Пензенской области. Статистические данные опубликовали представители регионального ТФОМС.

Всего было зарегистрировано 4 020 101 обращение от 924 660 пациентов. На оплату медицинских услуг направили 10,4 млрд рублей.

Так, более 900 тысяч человек получили помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, что обошлось более чем в 3,7 млрд.

Еще около 94 тысяч жителей региона лечились в круглосуточных стационарах (более 4,9 млрд рублей). 3 697 из них получили высокотехнологичную медицинскую помощь (610 млн).

В дневных стационарах побывали почти 40 тысяч человек. Стоимость их лечения составила более 1,2 млрд рублей. 144 из этих пациентов потребовался гемодиализ (на это потратили более 82,9 млн). Еще 423 пензенца прошли подобную процедуру в поликлиниках (более 177 млн).

Еще в 52 млн обошлось экстракорпоральное оплодотворение 440 женщин.

Кроме того, было зарегистрировано 233 тысячи вызовов скорой помощи более чем на 606 млн рублей.

«Стоит отметить, что финансовых ограничений по оказанию медицинской помощи конкретному пациенту не существует. Так, в текущем году максимальная сумма лечения одного застрахованного составила более 4,7 млн рублей, минимальная – 22,02 рубля», - уточнили в ТФОМС.

Пензенцев попросили сообщать о проблемах при получении бесплатной медицинской помощи по бесплатному номеру 8 (800) 100-80-44.