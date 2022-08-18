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Общество

За лечение пензенцев в 2022 году заплатили более 10 млрд

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За 7 месяцев 2022 года медицинская помощь потребовалась почти миллиону жителей Пензенской области. Статистические данные опубликовали представители регионального ТФОМС.

Всего было зарегистрировано 4 020 101 обращение от 924 660 пациентов. На оплату медицинских услуг направили 10,4 млрд рублей.

Так, более 900 тысяч человек получили помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, что обошлось более чем в 3,7 млрд.

Еще около 94 тысяч жителей региона лечились в круглосуточных стационарах (более 4,9 млрд рублей). 3 697 из них получили высокотехнологичную медицинскую помощь (610 млн).

В дневных стационарах побывали почти 40 тысяч человек. Стоимость их лечения составила более 1,2 млрд рублей. 144 из этих пациентов потребовался гемодиализ (на это потратили более 82,9 млн). Еще 423 пензенца прошли подобную процедуру в поликлиниках (более 177 млн).

Еще в 52 млн обошлось экстракорпоральное оплодотворение 440 женщин.

Кроме того, было зарегистрировано 233 тысячи вызовов скорой помощи более чем на 606 млн рублей.

«Стоит отметить, что финансовых ограничений по оказанию медицинской помощи конкретному пациенту не существует. Так, в текущем году максимальная сумма лечения одного застрахованного составила более 4,7 млн рублей, минимальная – 22,02 рубля», - уточнили в ТФОМС.

Пензенцев попросили сообщать о проблемах при получении бесплатной медицинской помощи по бесплатному номеру 8 (800) 100-80-44.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Страшно представить застрахованного, которого вылечили за 22 рубля 2 копейки! Фото в студию! Жуть! Какие варианты?

Гость||

22.02! Что за заболевание излечили?

Гость||

Вот и плохо, что нет никаких финансовых ограничений... Отчисления платим, а в больницу "бесплатную" не ходим. Хотелось бы за свои отчисления хоть раз в год прийти и спокойно, без очередей, мотания нервов и оскорблений в свой адрес сдать анализы и медкомиссию пройти....

Гость||

Гость писал(a):

Страшно представить застрахованного, которого вылечили за 22 рубля 2 копейки! Фото в студию! Жуть! Какие варианты?
Он поставил обезьянам градусники, это им немного помогло. ..

Гость||

Гость писал(a):

Хотелось бы за свои отчисления хоть раз в год прийти и спокойно, без очередей, мотания нервов и оскорблений в свой адрес сдать анализы и медкомиссию пройти....
А есть для этого генетическая предрасположенность? У нас ведь именно она является основанием для качественной жизни.

Гость||

Это тьфу по сравнению что Белозерцев украл

Гость||

Странно как то , столько денег на лечение выделяют, а народ вымирает всё быстрее и быстрее...

Гость||

Вот уж КАРМАНЫ набили на откатах !)

Гость||

В эту стоимость лечения левые приписанные вакцины, QR-коды на которые получили горожане на госуслугах, не разу не прививавшиеся?

Гость||

Бесплатно лечатся те, у кого есть "мохнатая лапка" в министерстве, а остальные мотают свои нервы в очередях в поликлинике, получают направление на анализы, которые медики не делают по причине отсутствия хим. реактивов, и в большинстве своем люди вынуждены идти в платные клиники.

Имя: Гость
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