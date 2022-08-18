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Общество

В детсаду Саловки провели проверку после обнаружения насекомых в каше

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В детском саду села Саловка Пензенского района дали на завтрак геркулес с насекомыми. Блюдо с непредусмотренным ингредиентом сфотографировал воспитатель.

Затем снимок появился в Telegram-канале «Черный список.Пенза».

«Находка обнаружилась не сразу, а только тогда, когда один из детей сказал: «Кажется, у меня в каше таракан». На пищеблоке, оказалось, все были в курсе о нахождении насекомых в крупе. Повар и завхоз так и сказали: «Ну а что, не выбрасывать же ее», - написал родитель, решивший сохранить анонимность.

Инцидент сетевому изданию прокомментировала начальник отдела образования Пензенского района Румия Дмитриева.

Она сообщила, что ЧП произошло 15 августа. В тот же день в детский сад пришли с проверкой и обнаружили, что нарушены условия хранения сыпучих продуктов, в итоге в крупе завелись насекомые. Ответственных лиц подвергли взысканиям.

После этого с родителями воспитанников организовали собрание, на котором присутствовали глава районной администрации, его заместитель, а также начальник отдела образования. Ситуацию разъяснили.

«19-го числа в детский сад придут специалисты Роспотребнадзора и проведут обработку от насекомых», - пояснила Румия Дмитриева.

Она добавила, что после того случая лично объехала все детские сады района, чтобы выявить нарушения хранения продуктов, но везде все оказалось в порядке.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото t.me/chs_penza
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Гость||

насекомые это альтернативный источник белка будущего протом очень большой и хватит на многие века человечеству

Имя: Гость
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