В Пензе появилось оборудование для эвакуации тромбов из сосудов

17.08.2022 | 20:27

Современное оборудование и методика позволяют пензенским врачам на ранних стадиях диагностировать опасный недуг и справиться с ним. Ишемический инсульт - тяжелое заболевание, нередко приводящее к смерти.

В областном центре начали применять два высокотехнологичных способа лечения пациентов.

Тромбы, или эмболы, образующиеся в сосудах, ограничивают кровоток к тканям головного мозга. Здесь за дело берутся специалисты рентгенохирургического отделения областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Через прокол набедренной артерии мы заводим специальные инструменты, которые доходят до артерии головного мозга, и можем визуализировать тромб, а также можем его эвакуировать из сосуда головного мозга», - сообщил заведующий отделением областной больницы им. Н. Н. Бурденко Алексей Соколов.

Однако против больного всегда играет время, говорят медики. Если в течение нескольких часов не доставить пациента на операционный стол, то извлечь затвердевший сгусток крови таким способом будет уже проблематично. В областной больнице существует и другая методика лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Гибридная одномоментная эндоваскулярная реваскуляризация сосудов нижних конечностей в сочетании с открытой шунтирующей операцией. Такие операции могут иметь множество вариантов. То есть к каждому пораженному сегменту артерии применяется свой подход», - отметил Алексей Соколов.

Этот способ позволяет оптимизировать процесс лечения. Не всегда пациенту можно провести шунтирующую операцию, например в случае большой протяженности пораженных сосудов.