Город Спутник: как изменилось пространство за 15 лет

17.08.2022 | 17:03

Городу Спутнику - главному проекту строительного холдинга «Термодом» - в этом году исполняется 15 лет.

За это время в чистом поле появился настоящий город:

- более 50 домов;

- 45 тысяч жителей;

- школа и 8 детских садов;

- 2 поликлиники;

- сеть дорог;

- 3 маршрута общественного транспорта.

И это далеко не предел.

С каждым годом новоселов все больше.

Красивые, благоустроенные дворы, современные детские сады, инновационная школа, замечательная набережная - Спутник современный, яркий, интересный, дает массу возможностей для развития, спорта и отдыха.

А впереди - много интересных проектов, которые подарят людям жизнь на высоком уровне комфорта.

Стать жителем микрорайона просто: нужно позвонить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), и менеджер подберет квартиру в теплом, уютном и ярком Городе Спутнике.

Застройщики в структуре холдинга - ООО «СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации - на https://наш.дом.рф.