Город Спутник: как изменилось пространство за 15 лет

Городу Спутнику - главному проекту строительного холдинга «Термодом» - в этом году исполняется 15 лет.
За это время в чистом поле появился настоящий город:
- более 50 домов;
- 45 тысяч жителей;
- школа и 8 детских садов;
- 2 поликлиники;
- сеть дорог;
- 3 маршрута общественного транспорта.
И это далеко не предел.
С каждым годом новоселов все больше.
Красивые, благоустроенные дворы, современные детские сады, инновационная школа, замечательная набережная - Спутник современный, яркий, интересный, дает массу возможностей для развития, спорта и отдыха.
А впереди - много интересных проектов, которые подарят людям жизнь на высоком уровне комфорта.
Стать жителем микрорайона просто: нужно позвонить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), и менеджер подберет квартиру в теплом, уютном и ярком Городе Спутнике.
Застройщики в структуре холдинга - ООО «СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации - на https://наш.дом.рф.
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