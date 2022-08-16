Сетевое издание|18+|Вторник|16 авг 2022|20:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

Юные пензенцы стали учащимися летней школы «TeenГрад 2.0»

Печать
Telegram

Даже самым умным детям Пензенской области нужно иногда развлекаться. У участников летней школы «TeenГрад 2.0» на это очень мало времени. Основная часть дня отдана компьютерам, мастер-классам и лекциям - тот случай, когда учиться продолжают даже на каникулах.

Чтобы оказаться на импровизированных уроках, нужно было пройти строгий отбор. Конкурс среди хорошо владеющих компьютерной грамотой старшеклассников состоялся несколько месяцев назад. Путевка в «TeenГрад 2.0» - награда. Ее получили 40 школьников, в том числе Эвелина Кузнецова.

«На моем направлении «Дизайн» нужно было сделать макет приложения для измерения давления. Мы делали интерфейс - как оно будет выглядеть, какие будут экраны у пользователя», - рассказала девушка.

«Тинградовцы» разделились по интересам. Отдельно занимаются будущие пиарщики, айтишники, дизайнеры и те, кому предстоит создавать и выпускать на рынок новые продукты. Преподают у них самые продвинутые специалисты - по возрасту ненамного старше своих учеников.

«Они все схватывают на лету, и у них есть желание чему-то научиться», - отметил наставник летней школы «TeenГрад 2.0» Дмитрий Дудников.

Летняя школа - давний и любимый в области проект.

«В этом году проводится в 10-й раз, юбилейный. Мы решили его перезапустить, создать его новую версию, поэтому 2.0: и локация поменялась, и направлений стало четыре вместо восьми», - пояснил руководитель летней школы «TeenГрад 2.0» Данила Аникин.

Длится летняя школа всего пять дней. В этом году смена проходит на загородной базе отдыха, что «тинградовцев», с одной стороны, радует, ведь вокруг - такая красота, а с другой - расстраивает: в их график купание не вписывается.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте