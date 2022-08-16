Юные пензенцы стали учащимися летней школы «TeenГрад 2.0»

16.08.2022 | 20:14

Даже самым умным детям Пензенской области нужно иногда развлекаться. У участников летней школы «TeenГрад 2.0» на это очень мало времени. Основная часть дня отдана компьютерам, мастер-классам и лекциям - тот случай, когда учиться продолжают даже на каникулах.

Чтобы оказаться на импровизированных уроках, нужно было пройти строгий отбор. Конкурс среди хорошо владеющих компьютерной грамотой старшеклассников состоялся несколько месяцев назад. Путевка в «TeenГрад 2.0» - награда. Ее получили 40 школьников, в том числе Эвелина Кузнецова.

«На моем направлении «Дизайн» нужно было сделать макет приложения для измерения давления. Мы делали интерфейс - как оно будет выглядеть, какие будут экраны у пользователя», - рассказала девушка.

«Тинградовцы» разделились по интересам. Отдельно занимаются будущие пиарщики, айтишники, дизайнеры и те, кому предстоит создавать и выпускать на рынок новые продукты. Преподают у них самые продвинутые специалисты - по возрасту ненамного старше своих учеников.

«Они все схватывают на лету, и у них есть желание чему-то научиться», - отметил наставник летней школы «TeenГрад 2.0» Дмитрий Дудников.

Летняя школа - давний и любимый в области проект.

«В этом году проводится в 10-й раз, юбилейный. Мы решили его перезапустить, создать его новую версию, поэтому 2.0: и локация поменялась, и направлений стало четыре вместо восьми», - пояснил руководитель летней школы «TeenГрад 2.0» Данила Аникин.

Длится летняя школа всего пять дней. В этом году смена проходит на загородной базе отдыха, что «тинградовцев», с одной стороны, радует, ведь вокруг - такая красота, а с другой - расстраивает: в их график купание не вписывается.