Сетевое издание|18+|Понедельник|15 авг 2022|23:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе ремонтируют крышу пристроя Архиерейского дома

Печать
Telegram

Для того чтобы начать эти работы, потребовалось разрешение департамента Пензенской области по охране памятников. Архиерейский дом, расположенный рядом со Спасским собором, - объект культурного наследия регионального значения. Священники говорят, что с приведением кровли в порядок решили поспешить.

«Последний ремонт был осуществлен больше 20 лет назад. За это время, конечно, появились проблемы, где-то протечки стали происходить. Была разработана проектно-сметная документация. Работы ведет подрядчик, который имеет необходимые лицензии», - сообщил и. о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

В части здания на первом этаже расположена воскресная школа, на втором - домовая церковь. После революции Архиерейский дом использовался как штаб Красной гвардии, он был преобразован в военкомат, здесь же располагались квартиры сотрудников.

Все изменилось в конце XX века. Объект вернули священнослужителям, провели реставрацию, но до южного крыла, над которым теперь идут работы, руки дошли только в 2015-м. Тогда в корпусе возродили когда-то действовавший здесь храм Воскресения Христова.

«Этот пристрой к Архиерейскому дому - один из самых новых, времен архиепископа Варлаама, времен молодости и обучения Василия Осиповича Ключевского», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Пристрой датируется второй половиной XIX века. Если бы крышу не начали ремонтировать, то первой пострадала бы как раз Воскресенская церковь.

Завершение работ на памятнике истории и культуры запланировано на сентябрь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 
Гость||

Ну и правильно...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если бы крышу не начали ремонтировать, то первой пострадала бы как раз Воскресенская церковь.
Народу всё равно,это церковникам нужно? Прорабом не губернатор как ранее?

Гость||

на какие шиши?

Гость||

Гость писал(a):

на какие шиши?
А что они на свои делали? На освобождённую Украину и-то Кирилл объявлял кружечный сбор с прихожан на три недели.

Гость||

Скоро в этом помещении будет школа или детский кружок.Прямо рядом с будущем планетарием.Тьму народ в конце концов разгонит.

Гость||

А кто крышует эту крышу?

Гость||

Гость писал(a):

А кто крышует эту крышу?
Попы

Гость||

Попы помогают? Доски пилят? Цемент вымешивают? Железо стучат киянками?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте