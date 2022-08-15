В Пензе ремонтируют крышу пристроя Архиерейского дома

15.08.2022 | 19:29

Для того чтобы начать эти работы, потребовалось разрешение департамента Пензенской области по охране памятников. Архиерейский дом, расположенный рядом со Спасским собором, - объект культурного наследия регионального значения. Священники говорят, что с приведением кровли в порядок решили поспешить.

«Последний ремонт был осуществлен больше 20 лет назад. За это время, конечно, появились проблемы, где-то протечки стали происходить. Была разработана проектно-сметная документация. Работы ведет подрядчик, который имеет необходимые лицензии», - сообщил и. о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

В части здания на первом этаже расположена воскресная школа, на втором - домовая церковь. После революции Архиерейский дом использовался как штаб Красной гвардии, он был преобразован в военкомат, здесь же располагались квартиры сотрудников.

Все изменилось в конце XX века. Объект вернули священнослужителям, провели реставрацию, но до южного крыла, над которым теперь идут работы, руки дошли только в 2015-м. Тогда в корпусе возродили когда-то действовавший здесь храм Воскресения Христова.

«Этот пристрой к Архиерейскому дому - один из самых новых, времен архиепископа Варлаама, времен молодости и обучения Василия Осиповича Ключевского», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Пристрой датируется второй половиной XIX века. Если бы крышу не начали ремонтировать, то первой пострадала бы как раз Воскресенская церковь.

Завершение работ на памятнике истории и культуры запланировано на сентябрь.