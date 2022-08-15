«Термодом» поздравил пензенцев с Днем строителя

15.08.2022 | 09:34

Холдинг «Термодом» отметил День строителя.

«День строителя - наш профессиональный праздник! Принимаем поздравления и сами поздравляем всех причастных.

Желаем строить прочно, крепко и надежно, а жить - всегда интересно. Пусть у вас будет вдохновение для интересных проектов, силы для их реализации, время - и на продуктивную работу, и на классный отдых.

И пусть в домах, построенных нашими и вашими умелыми руками, всегда будет уютно и радостно! С теплом, ваш «Термодом»!» - обратились к пензенцам в холдинге.