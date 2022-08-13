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Общество

В Пензе затопило дороги и дворы в Заводском районе

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Ударными темпами топит Ударную. Утечка рядом с дорогой. Родники выбиваются в нескольких местах, воды под асфальтом скопилось столько, что в одно отверстие она уже не помещается, ищет другие выходы. Залило дворы у 39-го дома и 37-го на Леонова.

«Шла с работы, здесь уже вся эта процедура. И идет же прямо до нашего подъезда. Идет с Циолковского. Сначала думала, что это машина поливает. А здесь речка, хоть ныряй в полный рост», - описала ситуацию местная жительница.

Рабочие приехали, оценили масштабы бедствия. Ясно, что в части Заводского района придется перекрывать воду. Жильцы ближайших домов на Ударной, Кулибина, Леонова помчались за питьевой в магазины.

«Сутки течет. Я возмущена тем, что вот эти колодцы, из которых сейчас откачивают, там же наша вода чистая. Они все время залиты. А трубы какие? Дому 50 лет. Все ржавые. Вот такую водичку мы употребляем», - пожаловалась пенсионерка.

Ресурсники откачали жидкость из одного колодца, начали из другого. Повезло засыхающим мальвам на газоне, так обильно их еще не поливали.

Прибыла тяжелая техника. На дороге установили знак «Дорожные работы». На Ударную автомобилистам лучше не поворачивать. Надо искать пути объезда, благо в Заводском районе еще не все дворы перекрыты, и можно найти лазейку.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Я в воду глядел.

Гость||

Вам это придётся оплатить.

Гость||

Я хочу купаться

Гость||

За-выло болото комментаторско

Гость||

Мощно губернатор работает, везде и всем помогает. Зато под носом бардак.

Гость||

дают охрененное давление в системе поэтому рвётся всё!

Гость||

На Московской около пиццы у драм.театра провал.

Гость||

там строят и строят новоделы, а трубы столетние не меняют, скоро весь район без воды сидеть будет!

Гость||

Гость писал(a):

а трубы столетние не меняют,
Меняют, и помногу.

Гость||

там нет

Гость||

И там тоже на очереди уже

Имя: Гость
Комментарий:

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