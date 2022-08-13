Из-за осушения пруда в Арбекове пострадала местная флора и фауна

13.08.2022 | 17:15

Если пруд у больницы имени Захарьина собираются чистить, то его берега пока полны мусора, причем это не отдельные пакеты и бутылки, а целые горы.

Свалки можно найти по всей тополиной аллее, которая находится напротив пляжа. Почему люди тащат сюда еду и напитки, а пустую тару донести до ближайшей контейнерной площадки не в силах, загадка. И убираться некому.

«В этом году никто не взял в аренду. Кто будет убираться? Такой объем активисты не уберут. Это надо машинами вывозить», - поделилась мнением отдыхавшая на пруду горожанка Ольга.

Для сравнения - кадры, снятые в июне. Тогда отходов было много, но не настолько, как сейчас. Только в двух местах лежали пакеты и кое-где валялись отдельные бутылки.

«Я бы не сказал, что очень чисто, кучи мусора. Хотя, по идее, тут не видно, что люди мусорят где отдыхают. Все-таки складывают в одно место. Мусор надо бы вывезти действительно», - высказался пензенец Валентин, пришедший на пляж.

Теперь же вся аллея завалена отходами, от начала и до конца.

«Здесь раньше ящики стояли для отходов - и на той, и на этой стороне. Убирали. Когда в аренду сдавали кому-нибудь, тогда и заботились», - пояснила Ольга.

Как такое отношение отдыхающих скажется на природе, неясно. Тему экологии Ольга продолжила в связи с тем, что пруд хотят чистить, а для этого его нужно осушить. Воду постепенно спускают. Что же будет с местными обитателями, спрашивает неравнодушная горожанка.

«Сейчас прямо рыба кишит, уточки, чайки. Идет уничтожение природы. У людей сердце содрогается», - поделилась горожанка.

Обидно и за растительный мир. За тополями вырыли котлованы для собранного в водоеме мусора. При этом исчезли некоторые растения.

«Целые заросли были малины бесплатной. Всю природу губят. Раскопали под грязь, а по объему на целый дом хватит. Для чего надо было именно малину уничтожать?» - задала вопрос Ольга.