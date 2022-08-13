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Общество

Из-за осушения пруда в Арбекове пострадала местная флора и фауна

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Если пруд у больницы имени Захарьина собираются чистить, то его берега пока полны мусора, причем это не отдельные пакеты и бутылки, а целые горы.

Свалки можно найти по всей тополиной аллее, которая находится напротив пляжа. Почему люди тащат сюда еду и напитки, а пустую тару донести до ближайшей контейнерной площадки не в силах, загадка. И убираться некому.

«В этом году никто не взял в аренду. Кто будет убираться? Такой объем активисты не уберут. Это надо машинами вывозить», - поделилась мнением отдыхавшая на пруду горожанка Ольга.

Для сравнения - кадры, снятые в июне. Тогда отходов было много, но не настолько, как сейчас. Только в двух местах лежали пакеты и кое-где валялись отдельные бутылки.

«Я бы не сказал, что очень чисто, кучи мусора. Хотя, по идее, тут не видно, что люди мусорят где отдыхают. Все-таки складывают в одно место. Мусор надо бы вывезти действительно», - высказался пензенец Валентин, пришедший на пляж.

Теперь же вся аллея завалена отходами, от начала и до конца.

«Здесь раньше ящики стояли для отходов - и на той, и на этой стороне. Убирали. Когда в аренду сдавали кому-нибудь, тогда и заботились», - пояснила Ольга.

Как такое отношение отдыхающих скажется на природе, неясно. Тему экологии Ольга продолжила в связи с тем, что пруд хотят чистить, а для этого его нужно осушить. Воду постепенно спускают. Что же будет с местными обитателями, спрашивает неравнодушная горожанка.

«Сейчас прямо рыба кишит, уточки, чайки. Идет уничтожение природы. У людей сердце содрогается», - поделилась горожанка.

Обидно и за растительный мир. За тополями вырыли котлованы для собранного в водоеме мусора. При этом исчезли некоторые растения.

«Целые заросли были малины бесплатной. Всю природу губят. Раскопали под грязь, а по объему на целый дом хватит. Для чего надо было именно малину уничтожать?» - задала вопрос Ольга.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Странная женщина...ну неужели ей нравится купаться в воде,кишащей церкариями и пахнущей аммиаком???Пруд необходимо чистить,убирать мусор,пускать подземные родники,чистить дно,а она за рыбку переживает с малинкой.Там от рыбы уже и следа не осталось,она вся зараженная скорей всего церкариями,а малину пусть на даче собирает,она полезнее будет))А местные обитатели адаптируются,и если пруду дадаут новую жизнь их станет намного больше!

Гость||

СВИНЬИ!!!

Гость||

МЫ ТУТА! КТО НАС СПРАШИВАЕТ?

Гость||

Берег в аренде,причем давно.Арендует контора депутатов - коммунистов, товарища Орлова и Петрова. Последний годами просиживая штаны в Заксобре желает продолжения, выдвинув свою кандидатуру.

Гость||

Причём Петров и Филяев хотят в Заксобор протирать штаны не по одномандатным округам, а по партийному списку. 11 сентября на выборах не голосуйте за единороссов и их прихвостней лицемерных коммуняк.

Гость||

Я тебя люблю вафлентин

Гость||

Гость писал(a):

11 сентября на выборах не голосуйте за единороссов и их прихвостней лицемерных коммуняк.
А за кого? Другие такие же. Нормальных людей до выборов давно не допускают.

Гость||

А кто это нормальный то? Не знаю таких из недоопущенных

Гость||

Главное голосуйте за кого-нибудь нового. Чем дольше сидят старые, тем больше они пускают корней. Они как сорняки, один раз прополов, полностью не избавиться, но если это делать регулярно, то корешков не останется.

Гость||

Скоты поганые! Штрафы кратно увеличьте и чисто будет... И так во всех проблемных вопросах. Элементарно же!

Гость||

Осушенные берега полны гниющих моллюсков - беззубок. А они ведь естественные фильтровщики воды. Экосистема пруда уничтожена

Гость||

Филеев свадебный генерал, хоть и молодой, только на съезды ездиет, таблички открывает и все социализм вспоминает, как все было хорошо, а сам тогда ещё и не родился! Бла- бла! Тьфу!

Гость||

Люди! А нельзя разве просто не мусорить?

Гость||

А ты кто?

Гость||

Гость писал(a):

Главное голосуйте за кого-нибудь нового. Чем дольше сидят старые, тем больше они пускают корней
Вы дурачок?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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