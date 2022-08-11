Общество

Житель Бессоновского района едва не пропустил похороны из-за долга

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Жителя Бессоновского района, уроженца Абхазии, не выпускали за границу из-за долга более чем в 2 млн рублей.

Мужчина игнорировал уплату налогов и попал в поле зрения судебных приставов.

Служители закона ознакомили должника с постановлением об ограничении выезда за пределы РФ, однако до некоторого времени сельчанина это не волновало.

Когда в Абхазии у мужчины умер родственник, ему потребовалось уехать на похороны, и тогда он вспомнил о досадном препятствии.

«В оперативном режиме должник погасил долг в полном объеме и беспрепятственно пересек границу с Абхазией», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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Гость||

Комерс?

Гость||

2 долгов..а если бы не этот трагический случай, он получается так бы этот долг и не заплатил, ОТ СЛОВА НИКОГДА! Отлично работают наши приставы!

Гость||

Почему его раньше не взяли за мохнатую жопу?

Гость||

пусть и остается у себя в горах, мандарины садит, накой нам такой крохобор тут, пусть у себя там носом машет!

Гость||

за неуплату алиментов сажают, а тут чет прям такую доброту проявили ментосы, мама дорогая!

Гость||

Гость писал(a):

пусть у себя там носом машет!
В борделе.

Гость||

Гость писал(a):

за неуплату алиментов сажают, а тут чет прям такую доброту проявили ментосы, мама дорогая!
А ментосы здесь никаким боком.

Гость||

Определенно пьянь комментирует....

Гость||

они раком

Гость||

опять колдырь своих ищет, кыш ханурик

Гость||

Че он в бяссоновке делал, нос белим жэншынам мокал?

Имя: Гость
Комментарий:

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