Житель Бессоновского района едва не пропустил похороны из-за долга

Жителя Бессоновского района, уроженца Абхазии, не выпускали за границу из-за долга более чем в 2 млн рублей.
Мужчина игнорировал уплату налогов и попал в поле зрения судебных приставов.
Служители закона ознакомили должника с постановлением об ограничении выезда за пределы РФ, однако до некоторого времени сельчанина это не волновало.
Когда в Абхазии у мужчины умер родственник, ему потребовалось уехать на похороны, и тогда он вспомнил о досадном препятствии.
«В оперативном режиме должник погасил долг в полном объеме и беспрепятственно пересек границу с Абхазией», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Комерс?