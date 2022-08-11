Житель Бессоновского района едва не пропустил похороны из-за долга

11.08.2022 | 09:26

Жителя Бессоновского района, уроженца Абхазии, не выпускали за границу из-за долга более чем в 2 млн рублей.

Мужчина игнорировал уплату налогов и попал в поле зрения судебных приставов.

Служители закона ознакомили должника с постановлением об ограничении выезда за пределы РФ, однако до некоторого времени сельчанина это не волновало.

Когда в Абхазии у мужчины умер родственник, ему потребовалось уехать на похороны, и тогда он вспомнил о досадном препятствии.

«В оперативном режиме должник погасил долг в полном объеме и беспрепятственно пересек границу с Абхазией», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.