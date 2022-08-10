Общество

Жительницам региона незаконно отказывают в пособиях на детей

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В Пензенской области при проверке деятельности регионального отделения ПФР вскрылись различные нарушения, допущенные при предоставлении пособий семьям с детьми.

Как оказалось, специалисты нередко незаконно отказывают заявителям в назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Так, многодетной матери заявили, что среднедушевой доход ее семьи превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом были учтены единовременные и ежемесячные выплаты, полученные супругом, которые не должны включаться в расчет.

«Другой заявительнице, проживающей на территории городского округа, незаконно отказано в назначении пособия по причине наличия у нее земельного участка площадью, превышающей допустимую, и расположенного на территории сельского поселения. Сотрудниками регионального отделения не проверено обстоятельство, связанное с наличием у женщины временной регистрации в одном из сельских поселений Мокшанского района», - рассказали в областной прокуратуре.

Также нарушались требования законодательства, касающиеся учета в среднедушевом доходе семьи сумм доходов ее членов пропорционально количеству месяцев, за которые они получены. Имели место и единичные случаи затягивания сроков принятия решений по заявлениям граждан.

«С целью устранения этих и иных нарушений управляющему Отделением Пенсионного фонда РФ по Пензенской области внесено представление. Ход его рассмотрения контролируется», - добавили в прокуратуре.

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Гость||

Вот же скоты наглющие! А как пенсионеров, поди, обманывают, даже трудно представить! Управляющему пенсионным фондом области народ выражает недоверие, гнать его с должности!

Гость||

Как же мерзко ведут себя работники ПФ, как будто из своих личных карманов вынимают деньги. Государство выделяет, а эти негодники ужимают. Позор!

Гость||

они премии получают за экономию фонда, которая зависит от суммы съэкономленых средств, волкИ! чем больше зажмут бабла, тем больше премия!

Гость||

Где увольнения и выговоры,лишение премий ответ. лиц.?????

Гость||

Мы тоже с ними 4 месяца переписывались. В итоге как подали иск в суд, так они все перечислили. А сначала неправильно рассчитывали наши доходы и не хотели ничего объяснить, почему именно так считали. Очень непорядочный орган, тяжело идут на контакт, до специалистов кто выполняет непосредственно сам расчет очень сложно дозвониться.

Гость||

представление внесено. Это не значит, что пособия будут назначаться

Гость||

Пособия как бы есть, но их как бы нет!!!

Имя: Гость
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