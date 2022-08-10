Жительницам региона незаконно отказывают в пособиях на детей

10.08.2022 | 09:48

В Пензенской области при проверке деятельности регионального отделения ПФР вскрылись различные нарушения, допущенные при предоставлении пособий семьям с детьми.

Как оказалось, специалисты нередко незаконно отказывают заявителям в назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Так, многодетной матери заявили, что среднедушевой доход ее семьи превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом были учтены единовременные и ежемесячные выплаты, полученные супругом, которые не должны включаться в расчет.

«Другой заявительнице, проживающей на территории городского округа, незаконно отказано в назначении пособия по причине наличия у нее земельного участка площадью, превышающей допустимую, и расположенного на территории сельского поселения. Сотрудниками регионального отделения не проверено обстоятельство, связанное с наличием у женщины временной регистрации в одном из сельских поселений Мокшанского района», - рассказали в областной прокуратуре.

Также нарушались требования законодательства, касающиеся учета в среднедушевом доходе семьи сумм доходов ее членов пропорционально количеству месяцев, за которые они получены. Имели место и единичные случаи затягивания сроков принятия решений по заявлениям граждан.

«С целью устранения этих и иных нарушений управляющему Отделением Пенсионного фонда РФ по Пензенской области внесено представление. Ход его рассмотрения контролируется», - добавили в прокуратуре.