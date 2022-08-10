Жители дома на Комсомольской вынуждены ходить в туалет в кусты

10.08.2022 | 20:39

Чаша терпения жителей дома № 31 на улице Комсомольской переполняется, так же как колодец, расположенный во дворе. В XXI веке люди пользуются не канализацией, а выгребной ямой, хотя их двухэтажка находится недалеко от центра города. Когда в Заводском районе начали возводить квадратные метры для переселенцев, жизнь этих пензенцев превратилась в испытание.

«Снесли соседнюю двухэтажку и засыпали два колодца. У нас тут тоже два колодца, постоянно слив идет, стирают, купаются, посуду моют. Вода наполняет и потом через край. У соседей постоянно топится», - сообщила жительница дома № 31/5 на ул. Комсомольской Евгения Сафронкина.

Люди вынуждены перекрывать воду и ждать коммунальщиков, чтобы те откачали нечистоты. Автомобиль с цистерной приезжает практически каждый день. Все это время жители ветхой сталинки остаются отрезанными от столь необходимого в повседневной жизни блага цивилизации. Ни помыться, ни постирать, ни справить нужду.

«Как ходить в туалет? Пока лето, есть кусты. Дети и старики ходят в кусты, и все остальные. А зимой кустов нет», - пожаловалась жительница дома № 31/5 на ул. Комсомольской Ольга Акимова.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре Октябрьского района. На место прибыл представитель надзорного органа. И здесь жителей буквально понесло. В длинном списке проблем: отсутствие освещения во дворе, к дому ни подъехать ни подойти, в некоторых квартирах находиться опасно - штукатурка в любой момент может упасть на голову.

«Расселите нас в хорошую квартиру», - предложил пенсионер.

Это власть и собирается сделать, но только не раньше 2029 года. Получается, что еще 7 лет жителям двухэтажки существовать в таких нечеловеческих условиях. Но все может измениться в лучшую сторону.

«Принято коллективное обращение граждан, и по интересующим вопросам, в том числе нарушению правил благоустройства, санитарных норм будет организована и проведена проверка, по результатам которой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - пояснил заместитель прокурора Октябрьского района г. Пензы Григорий Сумароков.