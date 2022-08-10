В Пензе из-за удорожания случилась задержка в ремонте дорог

10.08.2022 | 18:59

«Скорее всего, это будет конец сентября - по частному сектору», - доложил о сроках завершения ремонта дорог заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин. На заседании комиссии городской думы этот вопрос хоть и был отнесен в раздел «разное», но оказался не менее значимым, чем другие.

Депутатов интересовало, успеют ли сделать все объекты. Пока, по словам Павла Якунина, выполнено более 50% от запланированного объема. Задержка, как объясняет чиновник, произошла из-за удорожания.

«Министерство строительства Российской Федерации выпустило только порядок доведения данного удорожания, хотя деньги у нас есть, именно сам порядок доведения денег выпустило только в конце июля. Мы первые в области сделали свой порядок, сделали постановление, согласовали с прокуратурой. В пятницу передали его вместе со сметами на удорожание», - отметил Павел Якунин.

По основным магистралям опасений нет. Есть они по частному сектору. Несмотря на это, в первый месяц осени тему ремонта дорог планируют закрыть. Депутаты вышли с предложением в сентябре проехать по местам, где должны положить новый асфальт.