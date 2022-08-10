Общество

В Пензе из-за удорожания случилась задержка в ремонте дорог

Печать
Telegram

«Скорее всего, это будет конец сентября - по частному сектору», - доложил о сроках завершения ремонта дорог заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин. На заседании комиссии городской думы этот вопрос хоть и был отнесен в раздел «разное», но оказался не менее значимым, чем другие.

Депутатов интересовало, успеют ли сделать все объекты. Пока, по словам Павла Якунина, выполнено более 50% от запланированного объема. Задержка, как объясняет чиновник, произошла из-за удорожания.

«Министерство строительства Российской Федерации выпустило только порядок доведения данного удорожания, хотя деньги у нас есть, именно сам порядок доведения денег выпустило только в конце июля. Мы первые в области сделали свой порядок, сделали постановление, согласовали с прокуратурой. В пятницу передали его вместе со сметами на удорожание», - отметил Павел Якунин.

По основным магистралям опасений нет. Есть они по частному сектору. Несмотря на это, в первый месяц осени тему ремонта дорог планируют закрыть. Депутаты вышли с предложением в сентябре проехать по местам, где должны положить новый асфальт.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 
Гость||

А откуда удорожание? )))

Гость||

Как откуда от лукавого.

Гость||

Эвано как, рубль укрепляется, доллар и евро скоро копеки стоить будут, а тут раз! А враги то оказывается у нас под боком! Цены повышают почём зря! И где уголовные дела, где посадки? Ау... правоохранители...это вам не граждан, крутить, вертеть! Тут у вас оказывается руки то ещё не доросли. Стыд и срам!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте