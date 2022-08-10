Общество

Пензенские депутаты предложили изменить критерии нуждаемости

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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 10 августа, депутаты рассмотрели изменения в правилах признания граждан малоимущими с целью предоставления им муниципального жилья.

Во-первых, малоимущими предлагается считать семьи (или одиноко проживающего гражданина) с определенным доходом на каждого члена семьи, не превышающим одну величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.

С 1 июня 2022 года для трудоспособных граждан он равен 12 745 рублям, для детей - 11 442 рублям, а для пенсионеров - 10 319.

Во-вторых, стоимость облагаемого налогом имущества, находящегося в собственности семьи, не должна превышать необходимой для приобретения жилья суммы.

Она соответствует определенной норме, которая исчисляется по формуле. Перемножаются три показателя: 15 кв. м (норма предоставления жилого помещения), рыночная стоимость квадратного метра жилой площади в Пензенской области и количество членов семьи.

Окончательное решение по внесению вышеназванных изменений будет принято на сессии, которая состоится 26 августа.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

малоимущими предлагается считать семьи (или одиноко проживающего гражданина) с определенным доходом на каждого члена семьи, не превышающим одну величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.

С 1 июня 2022 года для трудоспособных граждан он равен 12 745 рублям, для детей - 11 442 рублям, а для пенсионеров - 10 319.

В общем я так понимаю, тот кто работает за МРОТ в 15 тысяч уже считается зажиточным и вполне может приобрести себе жильё на свою зарплату?

Гость||

А рыночная стоимость квадратного метра жилой площади в Пензенской области это тайна за семью печатями?

Гость||

Ну, не нуждающийся точно)) А Гарант сказал, что с 17 тыс рэ ты вообще средний класс))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские депутаты предложили изменить критерии нуждаемости
А раньше какие были критерии?

Гость||

НИЩАЯ ПЕНЗА!!!

Гость||

Ехайте в Саратов и посмотрите.

Гость||

Гость писал(a):

я так понимаю, тот кто работает за МРОТ в 15 тысяч уже считается зажиточным и вполне может приобрести себе жильё на свою зарплату?
Ну, раз пенсионер с 11 тыс может купить квартирку, то с 15 хватит и на дворец.

Гость||

да эти депутаты-бурдуй на буржуе, нуждаемость им неизвестна, разогнать из надо, жиряг наглых

Гость||

"Ехайте в Саратов и посмотрите"

Ехай на ..., навсегда!

Гость||

Во дают, да по этим формулам только исключительно депутаты да крупные чиновники подпадают под определение "малоимущие". Все остальные это уже средне-зажиточный класс

Гость||

Депутаты это слуги народа и должны работать на народ , поэтому доходы депутатов должны не сильно отличаться от минимальных доходов народа. Допустим не более 5 МРОТ , если доходы выше сдавай мандат.А то понабрали тех кто деньги гребет и нос от народа воротит.

Гость||

Стоимость 1 кв. метра 120 тысяч рублей. Следовательно больше чем 2 аршина в ипотеку, на Чемодановке,за 40 лет не заработать. Есть не обязательно.

Имя: Гость
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