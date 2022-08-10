Пензенские депутаты предложили изменить критерии нуждаемости

10.08.2022 | 14:22

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 10 августа, депутаты рассмотрели изменения в правилах признания граждан малоимущими с целью предоставления им муниципального жилья.

Во-первых, малоимущими предлагается считать семьи (или одиноко проживающего гражданина) с определенным доходом на каждого члена семьи, не превышающим одну величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.

С 1 июня 2022 года для трудоспособных граждан он равен 12 745 рублям, для детей - 11 442 рублям, а для пенсионеров - 10 319.

Во-вторых, стоимость облагаемого налогом имущества, находящегося в собственности семьи, не должна превышать необходимой для приобретения жилья суммы.

Она соответствует определенной норме, которая исчисляется по формуле. Перемножаются три показателя: 15 кв. м (норма предоставления жилого помещения), рыночная стоимость квадратного метра жилой площади в Пензенской области и количество членов семьи.

Окончательное решение по внесению вышеназванных изменений будет принято на сессии, которая состоится 26 августа.