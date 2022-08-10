Пензенские депутаты предложили изменить критерии нуждаемости

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 10 августа, депутаты рассмотрели изменения в правилах признания граждан малоимущими с целью предоставления им муниципального жилья.
Во-первых, малоимущими предлагается считать семьи (или одиноко проживающего гражданина) с определенным доходом на каждого члена семьи, не превышающим одну величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.
С 1 июня 2022 года для трудоспособных граждан он равен 12 745 рублям, для детей - 11 442 рублям, а для пенсионеров - 10 319.
Во-вторых, стоимость облагаемого налогом имущества, находящегося в собственности семьи, не должна превышать необходимой для приобретения жилья суммы.
Она соответствует определенной норме, которая исчисляется по формуле. Перемножаются три показателя: 15 кв. м (норма предоставления жилого помещения), рыночная стоимость квадратного метра жилой площади в Пензенской области и количество членов семьи.
Окончательное решение по внесению вышеназванных изменений будет принято на сессии, которая состоится 26 августа.
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penzainform.ru писал(a):В общем я так понимаю, тот кто работает за МРОТ в 15 тысяч уже считается зажиточным и вполне может приобрести себе жильё на свою зарплату?