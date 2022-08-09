В Пензе жажда быстрых денег довела подростка до воспитательной колонии

09.08.2022 | 16:25

Несовершеннолетний житель Пензы стал фигурантом уголовного дела после того, как решил заработать криминальным образом.

3 января 17-летний подросток получил в сети интернет координаты закладки с наркотиком. В тот же день он нашел в Пензе тайник с содержимым общей массой не менее 1,57 г.

Соблюдая все правила конспирации, парень оборудовал новое место хранения запрещенного вещества. Однако предосторожности оказались тщетными: его тут же задержала полиция. Стражи порядка осмотрели местность, где и нашелся тайник.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.