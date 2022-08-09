Общество

В Пензе выставили на торги здание бывшей муниципальной бани

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В Пензе выставили на торги здание бывшей муниципальной бани № 10, расположенное на улице Рылеева, 1а (Пенза-IV).

Электронный аукцион объявлен городским управлением муниципального имущества. Общая площадь нежилых помещений составляет 446,7 кв. м, земельного участка - 2 323 кв. м. Начальная цена объекта - 5 млн 973 тыс. рублей.

Заявки от желающих приобрести здание с землей принимаются до 2 сентября, аукцион назначен на 12-е число.

«Дополнительная информация по телефону 68-64-15», - уточнили в УМИ.

Баня перестала принимать посетителей еще в 2012 году. Помыться туда приходили не только жители Пензы-IV, были люди с Шуиста, КПД. Всех расстроило известие о том, что воспользоваться услугами больше не удастся.

В 2019 году Денис Леонтьев, занимавший тогда пост заммэра Пензы, заявил, что владелец помывочного заведения на улице Дружбы, переданного в частные руки, может выкупить здание бывшей муниципальной бани на Рылеева, 1а, и возобновить там предоставление услуг. Однако этого не случилось.

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Источник — фото vk.com/umipenza
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Гость||

Если она была аварийная, как в Колышлее, то правильно что закрыли. Людей спасли от непридвиденной опасности

Гость||

Очень хорошая была баня. Ездили туда люди со всего города. Стоит на берегу Суры, в Крещение там прорубь делали. Жаль, что ликвидировали.

Имя: Гость
Комментарий:

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