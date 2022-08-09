Общество

Компания «Дамате» приступила к уборке урожая в Пензенской области

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Группа компаний «Дамате» начала уборочную кампанию в Пензенской области. Урожай соберут на площади 27 тыс. га. Он обеспечит качественными кормами растущее поголовье птицы.

Кампания проходит в восьми районах региона: Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Мокшанском, Колышлейском, Пачелмском и Пензенском. Озимую пшеницу убирают в Нижнеломовском, Наровчатском, Мокшанском, Спасском, Пензенском районах.

Озимая пшеница вместе с яровой составляют основной объем урожая, их уберут на площади более 15 тыс. га. Также специалистам предстоит собрать подсолнечник (8,8 тыс. га) и кукурузу (900 га).

В этом году впервые получен урожай льна и сои с площади в 1,9 тыс. га и 162 га соответственно. Компания планирует реализовать его, а на вырученные средства приобрести сельхозкультуры для приготовления комбикормов.

В уборочной кампании «Дамате» задействовано более 200 специалистов и 150 единиц техники (комбайны и транспорт для перевозки зерна).

В ближайшее время агрохолдинг начнет уборку яровой пшеницы и приступит к севу озимых культур.

Компания «Дамате» выращивает сельхозкультуры в Пензенской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Площадь обрабатываемой земли в этих регионах превышает 50 тыс. га.

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