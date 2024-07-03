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Экономика

Пензенская область отправила часть урожая в Латвию и Германию

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За первую половину 2024 года Пензенская область экспортировала 38,3 тыс. тонн зерна.

За границу отправили 18,25 тыс. тонн продовольственной пшеницы; 7,07 тыс. тонн продовольственного льна; 11,9 тыс. тонн ячменя; 0,04 тыс. тонн семян редьки; 0,15 тыс. тонн гречневой крупы; 0,09 тыс. тонн пшена; 0,01 тыс. тонн семян расторопши; 0,04 тыс. тонн гороха и 0,76 тыс. тонн семян горчицы.

В Латвию экспортировали семена льна, пшеницу и ячмень; в Азербайджан - ячмень и семена расторопши.

В Беларусь отправили семена редьки, в Казахстан - пшеницу.

В Турцию доставили пензенскую гречку, пшено и горох. В Германию - семена горчицы.

«Партии отправлены как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов», - уточнили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

За 2023 год Пензенская область экспортировала 76,03 тыс. тонн зерна.

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Источник — фото pixabay.com
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