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Экономика

Губернатор поддержал идею готовить механизаторов в колледжах

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В ближайшие недели в Пензенской области начнется уборочная кампания. Об этом в понедельник, 1 июля, доложил губернатору Олегу Мельниченко министр сельского хозяйства Роман Калентьев на заседании правительства.

Губернатор поддержал идею готовить механизаторов в колледжах

Аграриям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 875 тыс. гектаров, подсолнечник - более 293 тыс. гектаров, сахарную свеклу - более 65 тыс., картофель - более 20 тыс., овощи - более 4 тыс.

По плану урожай зерна составит не менее 2,8 млн тонн, сахарной свеклы - более 2 млн, масличных культур - 650 тыс., картофеля - 295 тыс., овощей - 101 тыс. тонн. Это загрузит мощности перерабатывающих предприятий, обеспечит население продуктами, а отрасль животноводства - сбалансированными кормами, отметили в областном правительстве.

«На сегодняшний день в области работает 22 элеватора. С учетом складских мощностей, которые имеются дополнительно в хозяйствах всех категорий, общий объем хранения составляет 3 млн 100 тыс. тонн. Кроме того, к концу года ждем на 28 тыс. тонн расширение элеваторных мощностей с вводом в эксплуатацию на Башмаковском элеваторе», - добавил Роман Калентьев.

Губернатор поддержал идею готовить механизаторов в колледжах

Главам районов во избежание простоя техники было дано поручение контролировать поставки горюче-смазочных материалов.

Также Олег Мельниченко поддержал инициативу минсельхоза готовить механизаторов в колледжах сельскохозяйственной направленности. Ими могут становиться и юноши, и девушки. Вопрос будет прорабатываться с областным министерством образования.

«Законодательство сейчас позволяет молодым людям начиная с 16 лет работать механизаторами. Ввести обязательное обучение, чтобы они из колледжа выходили уже специалистами, имея права на управление комбайном, чтобы не приходилось потом обучать их дополнительно, чтобы у нас в аграрном комплексе не было дефицита кадров», - распорядился глава региона.

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Источник — фото областного правительства
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