Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем железнодорожника

07.08.2022 | 10:56

В воскресенье, 7 августа, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта.

«Этот день объединяет огромное количество людей самых разных специальностей и сфер деятельности, труд каждого из которых является составной частью общего дела по обеспечению стабильной, бесперебойной работы всего железнодорожного комплекса.

Российские железные дороги - признанный флагман транспортной отрасли нашей страны. Железнодорожники не только осуществляют доставку грузов и пассажиров, но и также способствуют социально-экономическому развитию государства», - отметил Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил железнодорожников за четкую и слаженную работу и верность выбранному делу, а ветеранов отрасли – за сохранение трудовых традиций при обучении молодежи основам профессии.

«От души желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья, удачи в делах и новых трудовых побед. Пусть вашим начинаниям всегда светит зеленый свет семафора!» - сказал в заключение глава Пензы.