Общество

Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем железнодорожника

Печать
Telegram

В воскресенье, 7 августа, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта.

«Этот день объединяет огромное количество людей самых разных специальностей и сфер деятельности, труд каждого из которых является составной частью общего дела по обеспечению стабильной, бесперебойной работы всего железнодорожного комплекса.

Российские железные дороги - признанный флагман транспортной отрасли нашей страны. Железнодорожники не только осуществляют доставку грузов и пассажиров, но и также способствуют социально-экономическому развитию государства», - отметил Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил железнодорожников за четкую и слаженную работу и верность выбранному делу, а ветеранов отрасли – за сохранение трудовых традиций при обучении молодежи основам профессии.

«От души желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья, удачи в делах и новых трудовых побед. Пусть вашим начинаниям всегда светит зеленый свет семафора!» - сказал в заключение глава Пензы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте