В Пензе началась подготовка к празднику «Спас»

07.08.2022 | 13:07

В Пензе праздник православной культуры «Спас» состоится в воскресенье, 14 августа. Основные гулянья пройдут на участке Московской улицы у Спасского кафедрального собора.

Для этого территорию приведут в порядок.

Распоряжение о подготовке к празднику опубликовано на сайте регионального правительства.

В праздничных мероприятиях примут участие творческие коллективы области, национально-культурные автономии. Для гостей организуют выставку-продажу сувенирной продукции.

Кроме того, к празднику приурочат ярмарку, где можно будет купить мед, овощи, фрукты и ягоды.

Порядок во время гуляний обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии.