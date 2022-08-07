Общество

В Пензе началась подготовка к празднику «Спас»

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В Пензе праздник православной культуры «Спас» состоится в воскресенье, 14 августа. Основные гулянья пройдут на участке Московской улицы у Спасского кафедрального собора.

Для этого территорию приведут в порядок.

Распоряжение о подготовке к празднику опубликовано на сайте регионального правительства.

В праздничных мероприятиях примут участие творческие коллективы области, национально-культурные автономии. Для гостей организуют выставку-продажу сувенирной продукции.

Кроме того, к празднику приурочат ярмарку, где можно будет купить мед, овощи, фрукты и ягоды.

Порядок во время гуляний обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии.

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Гость||

Вот жизнь у чинуш, одни праздники!

Гость||

Опять у жрецов рпц праздник за счёт бюджета

Имя: Гость
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