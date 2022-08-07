Разваливающийся детский сад на Рахманинова передадут школе

07.08.2022 | 16:49

В Пензе филиал детского сада № 122 на улице Рахманинова, 19, решили превратить в корпус для начальной школы.

Здание является аварийным, в связи с этим в 2014 году его закрыли.

«На улице Рахманинова во дворе дома № 17 находится детский сад. До сих пор стоит бедный, рассыпается. А вокруг точечная застройка по Рахманинова и Тернопольской. Много детишек, мест не хватает. А садик все ждет и ждет. Семь лет! И никому нет дела», - посетовала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пензячка Татьяна.

Представитель правительства региона заверил женщину, что ситуацию намерены изменить. Он отметил, что в районе в 2017 году открыли детсад на 120 мест и очередь в дошкольные учреждения значительно сократилась.

«Однако в силу изменений демографической ситуации остро встал вопрос о необходимости расширения гимназии «САН». В связи с этим было принято решение о реконструкции здания детского сада под корпус начальной школы», - пояснили в правительстве.

В настоящее время администрация Пензы решает вопрос выделения денег на проектно-сметную документацию. А пока аварийное здание охраняется.