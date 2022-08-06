Общество

В санатории «Надежда» полдня звучала полицейская сирена

Печать
Telegram

Полдня звучала сирена в санатории «Надежда», расположенном в Кузнецком районе Пензенской области. Дети баловались под чутким руководством людей в форме.

Знакомство с патрульным автомобилем ДПС проходило в рамках акций «Сделай правильный выбор» и «Каникулы с Общественным советом».

Сотрудники полиции познакомили ребят с особенностями работы в правоохранительных органах. Специалисты экспертно-криминалистического центра провели мастер-класс по снятию отпечатков пальцев. Представители кинологической службы и их питомцы устроили показательные выступления.

Участникам акции не забыли рассказать о правилах поведения на дорогах, водоемах и в общественных местах, а также об ответственности за совершенные противоправные деяния.

«Это очень познавательно. В жизни нужно знать все. Пригодится это или нет - не особо важно», - отметила участница акции Виктория Ерлыгаева.

«На этом мероприятии присутствовало около 200 детей. Всем, надеюсь, понравилось, все было интересно, наглядно. В дальнейшем будем проводить такие мероприятия в других местах отдыха», - рассказал старший инспектор ООДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Сергей Поленов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В жизни нужно знать все. Пригодится это или нет - не особо важно»
Фееерическая дура! Наверняка ВСЁ знает!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте