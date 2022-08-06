В санатории «Надежда» полдня звучала полицейская сирена

06.08.2022 | 19:11

Полдня звучала сирена в санатории «Надежда», расположенном в Кузнецком районе Пензенской области. Дети баловались под чутким руководством людей в форме.

Знакомство с патрульным автомобилем ДПС проходило в рамках акций «Сделай правильный выбор» и «Каникулы с Общественным советом».

Сотрудники полиции познакомили ребят с особенностями работы в правоохранительных органах. Специалисты экспертно-криминалистического центра провели мастер-класс по снятию отпечатков пальцев. Представители кинологической службы и их питомцы устроили показательные выступления.

Участникам акции не забыли рассказать о правилах поведения на дорогах, водоемах и в общественных местах, а также об ответственности за совершенные противоправные деяния.

«Это очень познавательно. В жизни нужно знать все. Пригодится это или нет - не особо важно», - отметила участница акции Виктория Ерлыгаева.

«На этом мероприятии присутствовало около 200 детей. Всем, надеюсь, понравилось, все было интересно, наглядно. В дальнейшем будем проводить такие мероприятия в других местах отдыха», - рассказал старший инспектор ООДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Сергей Поленов.