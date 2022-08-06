В Пензенской области число смертей от COVID-19 сравнялось с 6 000

06.08.2022 | 12:14

Ровно 6 000 смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области с начала пандемии. Об этом говорят данные сайта стопкоронавирус.рф. Последний летальный исход зафиксирован в пятницу, 5 августа.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе достигло 189 491. 182 639 из них окончились выздоровлением.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, 5-го числа COVID-19 подтвердился у 64 человек. 18 жителей области госпитализированы.

По 1 человеку заболели в Камешкирском и Лунинском районах, по 2 - в Бессоновском, Колышлейском, Малосердобинском и Сердобском, 5 случаев зафиксировано в закрытом городе Заречном. По 6 инфицированных проживают в Кузнецком и Пензенском районах.

Остальные 37 случаев приходятся на Пензу.