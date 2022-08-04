Общество

В Пензенской области начали перечислять пособия на детей

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Федеральные и региональные выплаты семьям с детьми за август перечислят до 7-го числа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Чиновник перечислил виды пособий, которые пензенцы получат:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет;

- ежемесячное пособие, назначаемое в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 3 лет;

- ежемесячные выплаты на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет;

- выплаты многодетным семьям (на детей до 6 лет и от 6 лет до окончания обучения в образовательном учреждении);

- ежемесячное пособие на ребенка (для малоимущих семей).

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Гость||

Ураааааа. Жакую под стол кинули объетки.

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