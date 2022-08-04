В Пензе ждут инвесторов около 10 объектов культурного наследия

04.08.2022 | 20:26

Памятник регионального значения перешел в частные руки. Продажа дома по адресу Тамбовская, 21, означает, что шансы на его спасение стали выше. Одно из последних обследований строения показало, что износ конструкций составляет свыше 80%. Новому собственнику придется провести не просто капитальный ремонт, а реставрацию, что потребует серьезных вложений.

«Этот дом был построен в 1910 году на территории усадьбы, градостроительную историю которой можно проследить с 60-х годов XIX века. Здесь располагались усадьбы коллежского регистратора Николая Соколова и подполковника Николая Веледницкого. Уже в XX веке этот дом был интернатом для учащихся первой женской гимназии», - сообщил руководитель департамента области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Потом в нем находился военный комиссариат, затем строение превратилось в общежитие для сотрудников областной больницы. Медсестры стали последними обитательницами перед консервацией здания. Строение было аварийным, отопление не функционировало, восстанавливать его не стали.

Даже обветшавшее здание на Тамбовской обращает на себя внимание. Привлекают взгляды нестандартные формы, шатер над главным входом и сохранившиеся кованые элементы.

Новый собственник по заданию Департамента по охране памятников приступает к разработке проектной документации.

«Назначение данного объекта будет определено проектом. Предположительно, это будет административное назначение», - отметил Александр Понякин.

Когда начнется и тем более закончится возрождение дома на Тамбовской, 21, пока сказать сложно. Официально новому владельцу дается два года на создание проектно-сметной документации и прохождение экспертиз, а потом еще семь лет на проведение самих работ, хотя чаще все происходит гораздо быстрее. Но если человек не укладывается в сроки, то государство инициирует процедуру изъятия.

Продажа объектов культурного наследия в частные руки спасла уже не один памятник в Пензе. За последнюю пару лет нашли инвесторов для двух. На очереди еще около 10.